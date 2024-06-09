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بعد 20 سنة من الزواج تركها زوجها من أجل امرأة أخرى... هوية العشيقة صادمة!

منوعات
2024-06-09 | 07:22
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بعد 20 سنة من الزواج تركها زوجها من أجل امرأة أخرى... هوية العشيقة صادمة!
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بعد 20 سنة من الزواج تركها زوجها من أجل امرأة أخرى... هوية العشيقة صادمة!

روت سيدة قصتها الحزينة، وقالت: "اكتشفت مؤخرًا أن زوجي كان على علاقة غرامية مع ابنة عمه منذ سنوات."

وتحدثت عن التفاصيل، قائلة: "نحن في أواخر الخمسينيات من عمرنا، وتزوجنا منذ 20 عامًا. لدينا ولدان بالغان... اعتقدت أننا كنا سعداء ولكن في الأسبوع الفائت عدت إلى المنزل من العمل لأرى رسالة منه... كل ما أخبرني به هو أنه لم يعد يستطيع أن يعيش كذبة لفترة أطول وأنه سيغادر."

وتابعت السيدة المصدومة: "في حالة صدمة، اتصلت بحماتي التي كانت تبكي على الهاتف... قالت إنه كان على علاقة غرامية مع ابنة عمه لسنوات، وأنها لم تكتشف ذلك إلا في ذلك الصباح عندما شارك خطته للابتعاد مع هذه المرأة الأخرى.. شعرت بالخوف والحرج"، وفق ما نقل موقع ذا صن.

وأضافت: "لقد كان زوجي دائمًا قريبًا من عائلته، وخاصة ابنة عمه التي هي في نفس عمرنا... لقد وجدت دائمًا علاقتهما غريبة بعض الشيء، وفي بعض الأحيان، مقلقة."

وأوضحت السيدة أن "لقد اعتادا الذهاب بانتظام لتناول العشاء في المطاعم الفاخرة وكان يبحث عنها دائمًا في التجمعات العائلية. لقد عدت إلى المنزل من العمل لأجدهما بمفردهما في منزلنا... تساءلت عن ذلك مرات عدة، لكن زوجي أصر دائمًا على أنها بمثابة أخته، حيث توفي والدها عندما كانت في الخامسة من عمرها فقط."

وختمت: "حتى أن هناك صورة عائلية على مدفأة حماتي وابنة عمه في وسط الأطفال... أجد صعوبة في قبول كيف يمكنه أن يتركني وأبنائنا، وهم شباب بالغون ولكنهم ما زالوا يعيشون في المنزل، من أجلها... أشعر أنني وحيدة جدا... لا أستطيع أن أتواصل مع أقاربه، لقد مات والداي وليس لدي إخوة... زوجي كان حياتي وليس لدي سوى عدد قليل من الأصدقاء."
 

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