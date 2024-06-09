الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
البقاع
22
o
الجنوب
24
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
25
o
متن
25
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
أسماء من الماضي
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
البقاع
22
o
الجنوب
24
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
25
o
متن
25
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
"كنت محظوظة لأنني تمكنت من مشاركته هذه الحياة"... بعد أن فُقد في جزيرة يونانية: العثور على جثة مذيع تلفزيوني شهير
منوعات
2024-06-09 | 13:07
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
"كنت محظوظة لأنني تمكنت من مشاركته هذه الحياة"... بعد أن فُقد في جزيرة يونانية: العثور على جثة مذيع تلفزيوني شهير
عثر على جثة الطبيب ومذيع التلفزيون البريطاني مايكل موسلي في جزيرة سيمي اليونانية في بحر إيجه حيث فقد أثره الخميس، وفق الشرطة وأقاربه.
وقال بيتروس فاسيلاكيس قائد شرطة منطقة بحر إيجه (جنوب) لوكالة فرانس برس إن "أشخاصا على متن قارب رأوا جثة قرب ساحل صخري" قبل أن يوضح أنها تعود إلى موسلي.
في وقت لاحق، أعربت زوجته كلير بيلي موسلي عن "حزن شديد لفقدان مايكل، زوجي الرائع والطريف واللطيف واللامع" مشيرة إلى أنها "كانت محظوظة جدًا لأنها تمكنت من مشاركته هذه الحياة".
واضافت "نحن ممتنون جداً للأشخاص الاستثنائيين الذين عملوا بلا كلل لمحاولة العثور عليه، (...) من الفجر حتى الغروب، دون أن يُطلب منهم ذلك".
وكان طاقم من هيئة الإذاعة العامة اليونانية "ارت" يصوّر المنطقة حيث اختفى الرجل البالغ 67 عاما والمعروف بنصائحه الغذائية المبتكرة، عندما رصد جثة.
وروى الصحافي في الهيئة أريستيدس مياوليس "عندما كان يشاهد ما صوره، رأى المصور شيئاً غريباً قرب السياج، على مسافة 50 مترا من البحر".
وأضاف "اكتشفنا أنه كان هذا الرجل (...) كان في وضعية استلقاء على ظهره".
من جهته، أكد رئيس بلدية سيمي ليفتيريس باباكالودوكاس الذي كان مع الطاقم أن "هذه هي جثة الصحافي الذي كنا نبحث عنه منذ أيام".
مقدم "لامع"
وأعلنت السلطات اليونانية الجمعة أنها تكثف عمليات البحث لليوم الثالث على التوالي في محاولة للعثور على هذا الطبيب والصحافي البالغ 67 عاماً والمعروف بظهوره في برنامجَي "ذي وان شو" و"ذيس مورنينغ".
كما أعد أيضا أفلاما وثائقية وكتب العديد من الكتب حول النظام الغذائي في البحر المتوسط والصيام المتقطع.
وأشادت مديرة المحتوى في "بي بي سي"، شارلوت مور، بـ "المبدع اللامع ومقدم البرامج العلمية القادر على تبسيط المواضيع الأكثر تعقيدًا"، والذي "حظي اسلوبه "الترفيهي والمبسط بتقدير المشاهدين في جميع أنحاء العالم".
قالت الدكتورة صالحة إحسان، المذيعة المشاركة لمايكل موسلي في برنامج على قناة بي بي سي، إن زميلها كان لديه "شغف بشرح العلوم لجمهور أوسع".
وأضافت الطبيبة لقناة "بي بي سي نيوز" أن زميلها "جعل العلم في متناول الجميع، ليس للمختصين في العلوم فحسب بل للجميع".
وكانت زوجة موسلي أبلغت الشرطة باختفائه بعد ذهابه للتنزه بمفرده.
وصباح الخميس، أعلنت الشرطة المحلية رسميا اختفاءه وأرسل مسعفون مروحية للمساعدة في عمليات البحث التي شارك فيها كذلك أطفاله.
وأشار رئيس بلدية سيمي الخميس بحسب صحيفة "كاثيميريني" إلى أن المنطقة التي اختفى فيها المذيع "صعبة لأنها صخرية".
آخر الأخبار
منوعات
محظوظة
لأنني
تمكنت
مشاركته
الحياة"...
جزيرة
يونانية:
العثور
تلفزيوني
التالي
حرب من نوع آخر في المحيط الأطلسي... ماذا يحصل بين حيتان الأوركا وأسماك القرش البيضاء؟!
غرقت قبل 400 عام... السويد تسعى إلى إنقاذ حطام سفينة "فاسا" التاريخية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
فنّ
2024-06-06
نجمة أميركية تكشف عن خبر مُفجع: "محظوظة لأنني على قيد الحياة" (فيديو)
فنّ
2024-06-06
نجمة أميركية تكشف عن خبر مُفجع: "محظوظة لأنني على قيد الحياة" (فيديو)
0
أخبار دولية
05:15
العثور على جثة مذيع بريطاني على جزيرة يونانية بعد أن ظل مفقودًا لأيام
أخبار دولية
05:15
العثور على جثة مذيع بريطاني على جزيرة يونانية بعد أن ظل مفقودًا لأيام
0
منوعات
2024-05-22
مذيعة شهيرة تتعرّض لموقف مضحك أثناء البث المباشر: "كان عليّ الاستسلام بعد قليل" (فيديو)
منوعات
2024-05-22
مذيعة شهيرة تتعرّض لموقف مضحك أثناء البث المباشر: "كان عليّ الاستسلام بعد قليل" (فيديو)
0
أخبار دولية
2024-06-08
الجيش الإسرائيلي يعلن "تحرير" أربعة رهائن على قيد الحياة في قطاع غزة
أخبار دولية
2024-06-08
الجيش الإسرائيلي يعلن "تحرير" أربعة رهائن على قيد الحياة في قطاع غزة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
15:26
بعد خضوعها لعملية زرع قلب... أمن المطار كاد أن يمنعها من السفر: قررت اصطحاب قلبها القديم معها وهذا ما حصل! (صور)
منوعات
15:26
بعد خضوعها لعملية زرع قلب... أمن المطار كاد أن يمنعها من السفر: قررت اصطحاب قلبها القديم معها وهذا ما حصل! (صور)
0
منوعات
14:55
ما اكتشفه هذا الطفل تحت سريره مرعب... عثر على "البعبع الحقيقي": "كان يرتدي ملابسي الداخلية"!
منوعات
14:55
ما اكتشفه هذا الطفل تحت سريره مرعب... عثر على "البعبع الحقيقي": "كان يرتدي ملابسي الداخلية"!
0
منوعات
07:22
بعد 20 سنة من الزواج تركها زوجها من أجل امرأة أخرى... هوية العشيقة صادمة!
منوعات
07:22
بعد 20 سنة من الزواج تركها زوجها من أجل امرأة أخرى... هوية العشيقة صادمة!
0
منوعات
07:05
"تكريما لآلاف العمّال"... بلدة كرواتية تشيّد مجسّماً لسيارة مرسيدس بالحجم الفعلي!
منوعات
07:05
"تكريما لآلاف العمّال"... بلدة كرواتية تشيّد مجسّماً لسيارة مرسيدس بالحجم الفعلي!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
14:23
اليمين المتطرف يتصدر الانتخابات الأوروبية في فرنسا بأكثر من 30 % في ضربة كبيرة لمعسكر ماكرون
أخبار دولية
14:23
اليمين المتطرف يتصدر الانتخابات الأوروبية في فرنسا بأكثر من 30 % في ضربة كبيرة لمعسكر ماكرون
0
آخر الأخبار
10:06
الوكالة الوطنية للاعلام: الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة عنيفة استهدفت بلدة حولا
آخر الأخبار
10:06
الوكالة الوطنية للاعلام: الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة عنيفة استهدفت بلدة حولا
0
أخبار لبنان
2024-06-08
"القوات اللبنانية": للتوقّف فوراً عن تسجيل أي طالب سوري غير شرعي
أخبار لبنان
2024-06-08
"القوات اللبنانية": للتوقّف فوراً عن تسجيل أي طالب سوري غير شرعي
0
منوعات
2024-06-08
صوّرها بشكل سري أثناء خروجهما في موعد غرامي... ولكن ما فعلته لاحقاً فاجأ الجميع!
منوعات
2024-06-08
صوّرها بشكل سري أثناء خروجهما في موعد غرامي... ولكن ما فعلته لاحقاً فاجأ الجميع!
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
الهجرة واللجوء في خدمة اليمين المتطرف في أوروبا
تقارير نشرة الاخبار
13:59
الهجرة واللجوء في خدمة اليمين المتطرف في أوروبا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
لبنان على موعد مع مباراة الحلم في رياضة البادل
تقارير نشرة الاخبار
13:36
لبنان على موعد مع مباراة الحلم في رياضة البادل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
في اليوم العالميّ للارشيف... احتفظوا بكل ما لديكم من ماضيكم لأنه ثروة المستقبل!
تقارير نشرة الاخبار
13:34
في اليوم العالميّ للارشيف... احتفظوا بكل ما لديكم من ماضيكم لأنه ثروة المستقبل!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
محادثات رئاسية أميركية فرنسية تتناول لبنان... وهذا ما كشفته رندة تقي الدين للـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34
محادثات رئاسية أميركية فرنسية تتناول لبنان... وهذا ما كشفته رندة تقي الدين للـLBCI
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
الـLBCI تروي قصة هروب عائلات أفغانية إلى لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:31
الـLBCI تروي قصة هروب عائلات أفغانية إلى لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
أسرى بخير… وأسرى يموتون من التعذيب والمرض!
تقارير نشرة الاخبار
13:31
أسرى بخير… وأسرى يموتون من التعذيب والمرض!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
من بكركي انطلق طرح التيار الرئاسيّ والعين على لقاء عين التينة
تقارير نشرة الاخبار
13:29
من بكركي انطلق طرح التيار الرئاسيّ والعين على لقاء عين التينة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
اطلاق الأسرى أفرح الداخل الاسرائيلي لساعات... ومنتدى عائلات الأسرى واصل احتجاجاته
تقارير نشرة الاخبار
13:26
اطلاق الأسرى أفرح الداخل الاسرائيلي لساعات... ومنتدى عائلات الأسرى واصل احتجاجاته
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
بدعم استخباراتي أميركي... إسرائيل تقتل 274 فلسطينيا لتحرير 4 أسرى
تقارير نشرة الاخبار
13:22
بدعم استخباراتي أميركي... إسرائيل تقتل 274 فلسطينيا لتحرير 4 أسرى
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
07:22
بعد 20 سنة من الزواج تركها زوجها من أجل امرأة أخرى... هوية العشيقة صادمة!
منوعات
07:22
بعد 20 سنة من الزواج تركها زوجها من أجل امرأة أخرى... هوية العشيقة صادمة!
2
خبر عاجل
12:12
فرنجية: إذ أردنا أن نمضي بنظرية التيار الوطنيّ الحر في شأن أن يكون رئيس الجمهورية الأكثر تمثيلًا للمسيحيين فيجب أن يكون جعجع الرئيس إذًا لأنه يملك الاكثرية اليوم
خبر عاجل
12:12
فرنجية: إذ أردنا أن نمضي بنظرية التيار الوطنيّ الحر في شأن أن يكون رئيس الجمهورية الأكثر تمثيلًا للمسيحيين فيجب أن يكون جعجع الرئيس إذًا لأنه يملك الاكثرية اليوم
3
خبر عاجل
13:45
غانتس: نتنياهو يحول دون تحقيق نصر حقيقي وقررنا مغادرة حكومة الطوارئ
خبر عاجل
13:45
غانتس: نتنياهو يحول دون تحقيق نصر حقيقي وقررنا مغادرة حكومة الطوارئ
4
منوعات
05:42
حفل موسيقي تحول الى مأساة بهذا البلد... قتلى وجرحى إثر تحطم الشرفة الزجاجية للملهى: سقطوا من الطابق الثالث! (فيديو)
منوعات
05:42
حفل موسيقي تحول الى مأساة بهذا البلد... قتلى وجرحى إثر تحطم الشرفة الزجاجية للملهى: سقطوا من الطابق الثالث! (فيديو)
5
خبر عاجل
14:36
عضو مجلس الحرب الإسرائيلي غادي آيزنكوت يعلن انسحابه من حكومة الطوارئ
خبر عاجل
14:36
عضو مجلس الحرب الإسرائيلي غادي آيزنكوت يعلن انسحابه من حكومة الطوارئ
6
خبر عاجل
07:41
نعتذر من مشاهدي الـLBCI لعدم بث نشرة الثانية والنصف لنقلنا رالي الأرز مباشرة
خبر عاجل
07:41
نعتذر من مشاهدي الـLBCI لعدم بث نشرة الثانية والنصف لنقلنا رالي الأرز مباشرة
7
خبر عاجل
09:49
أسطورة رياضة المحركات اللبنانية روجيه فغالي يحتلّ المرتبة الأولى برالي الأرز المرحلة الثانية من بطولة لبنان لهذا الموسم وباسل أبو حمدان يحلّ في المرتبة الثانية وربيع أيوب في المرتبة الثالثة
خبر عاجل
09:49
أسطورة رياضة المحركات اللبنانية روجيه فغالي يحتلّ المرتبة الأولى برالي الأرز المرحلة الثانية من بطولة لبنان لهذا الموسم وباسل أبو حمدان يحلّ في المرتبة الثانية وربيع أيوب في المرتبة الثالثة
8
منوعات
06:26
في مشهد صادم... أمسك سمكة القرش من ذيلها لينقذها: لحظات من الصراع وهكذا كانت النتيجة! (فيديو)
منوعات
06:26
في مشهد صادم... أمسك سمكة القرش من ذيلها لينقذها: لحظات من الصراع وهكذا كانت النتيجة! (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More