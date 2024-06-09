ما اكتشفه هذا الطفل تحت سريره مرعب... عثر على "البعبع الحقيقي": "كان يرتدي ملابسي الداخلية"!

قضت محكمة بريطانية بالسجن لمدة عامين ونصف على لص مخيف، بعد العثور عليه مختبئا تحت سرير صبي وهو لا يرتدي سوى سروال الطفل.
وقد أطلق ضباط الشرطة على أحمد حسن، 28 عامًا، لقب "البعبع الحقيقي" بعد أن ترك الطفل في حال من الخوف من الذهاب إلى غرفة نومه بمفرده، بينما كان شقيقه يعاني من صدمة شديدة لدرجة أنه تقيأ.
واستمعت محكمة كانتربري كراون إلى أن هذا الاكتشاف الصادم تم بعد عودة الأشقاء الصغار إلى المنزل الخروج للاحتفال بالهالويين مع والدتهما في 31 تشرين الأول من العام الفائت، وفق ما نقل موقع دايلي ميل
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وعلى الرغم من العثور على أبواب ونوافذ مفتوحة في العقار الواقع في فولكستون، كينت، وتعرض الجزء الداخلي للنهب، اعتقدت العائلة أن الدخيل قد غادر.
ولكن بعد ذلك اكتشف أحد الأولاد المنظر المرعب تحت سريره.
وتم تنبيه الشرطة ووجدت حسن، الذي كان قد انتقل الى غرفة نوم أخرى، ممدد على الأرض في وضعية نجمة البحر ولا يزال يرتدي سروال الصبي البرتقالي.
ونفى حسن في وقت لاحق ارتكاب جريمة السطو بقصد السرقة، لكن أدين بعد أن تداولت هيئة المحلفين لمدة 40 دقيقة فقط.
ولم يقدم أي دليل في محاكمته لكن محكمة كانتربري كراون سمعت أنه كان تحت تأثير المخدرات في ذلك الوقت.
وأثناء المحاكمة، وصف ضابط شرطة حسن أمام المحلفين بأنه "البعبع".
وأخبرت القاضية حسن أنها لا تستطيع "البدء في تخيل" ما شعرت به ضحيته الصغيرة عندما وجد الدخيل تحت سريره في عيد الهالوين العام الفائت.
وقالت المدعي العام أليكس ماثيوز في جلسة النطق بالحكم يوم الأربعاء، إن الأسرة عادت إلى المنزل في حوالي الساعة 9 مساءً لتجد ألعابًا متناثرة على الأرض، وملابس مبللة في الردهة، وبعض ملابسهم وأغطية الفراش الخاصة بهم.
وأضافت: "كان يُعتقد أنه لم يكن هناك أحد في المنزل، ولكن لصدمة أحد الأطفال، تبين أن المدعى عليه كان مختبئًا تحت سرير الطفل... تم العثور على المدعى عليه في نهاية المطاف في غرفة نوم ابن آخر وكان من الواضح أنه كان تحت تأثير الشراب أو المخدرات."
واستمعت المحكمة إلى أنه تم قبول أن حسن لم يدخل عنوة لأن صاحبة المنزل اعتقدت أنها ربما تركت الباب مفتوحًا، ولم يُسرق أي شيء بالفعل.
وفي بيان تأثير الضحية، الذي قدمته بعد ساعات قليلة من عملية السطو، كشفت الأم عن مدى تأثرها هي وأبنائها.
وقرروا عدم البقاء في المنزل في تلك الليلة ويعتقد أنهم انتقلوا منذ ذلك الحين.
وقالت للشرطة: "ما زلت مهتزة، وأشعر بالقلق الشديد والصدمة والخوف في نهاية المطاف. أعلم أن المنزل أصبح آمنًا الآن ولكنني خائفة من العودة إلى المنزل.... أطفالي مذعورون. سيعيش المرء وهو يفكر باستمرار بوجود شخص ما في المنزل. لم يكن يريد العودة إلى غرفة نومه من دوني... ابني الآخر تقيأ نتيجة الخوف الذي تعرض له."
وقيل إن حسن، الذي ليس لديه أي إدانات سابقة، عاش في المملكة المتحدة لمدة 11 عامًا لكنه كان بلا مأوى وقت ارتكاب الجريمة ويعيش حياة "فوضوية".
ويعتقد أنه ارتدى الملابس الداخلية للصبي لأن ملابسه كانت مبللة.
وقالت أليكسا لو موين، المدافعة عن المتهم، للمحكمة إن المدعى عليه كان "نادمًا حقًا" على أفعاله.
وأضافت: "لا يمكن للمرء أن يقلل من أهمية اقتحام منزله، فهو مكان آمن وملجأ لهذه العائلة... ومن المأمول ألا يؤثر ذلك على المدى الطويل على الوالدة وعلى أطفالها."
كما تم الحكم على حسن، الذي ليس له عنوان ثابت، بأمر تقييدي لمدة 10 سنوات.