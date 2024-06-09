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بعد خضوعها لعملية زرع قلب... أمن المطار كاد أن يمنعها من السفر: قررت اصطحاب قلبها القديم معها وهذا ما حصل! (صور)

منوعات
2024-06-09 | 15:26
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بعد خضوعها لعملية زرع قلب... أمن المطار كاد أن يمنعها من السفر: قررت اصطحاب قلبها القديم معها وهذا ما حصل! (صور)
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بعد خضوعها لعملية زرع قلب... أمن المطار كاد أن يمنعها من السفر: قررت اصطحاب قلبها القديم معها وهذا ما حصل! (صور)

كشفت مريضة زرع قلب كيف أوقفها أمن المطار، لأنها كانت تأخذ قلبها القديم عبر الجمارك.

وكانت جيسيكا مانينغ، البالغة من العمر 30 عامًا، والتي خضعت لعملية زرع قلب وكبد مزدوج قبل ثماني سنوات، تنتقل من منزلها من نيوزيلندا إلى أستراليا وكان لديها العضو في حقيبة يدها عندما أوقفها المسؤولون.

وأخبرت كيف أراد العمال استبعاد أي مخاطر صحية عبر الحدود، لكنهم سمحوا لها بمواصلة رحلتها بعد أن كشفت قصتها وتاريخها الطبي السابق، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وقالت جيسيكا: "لقد كنت هناك لمدة ساعة تقريبًا محاولة إيصال هذا القلب اللعين إلى أستراليا... لقد حصلت عليه الآن وهو آمن في خزانة ملابسي."

ولدت جيسيكا، وهي في الأصل من نيوزيلندا، بستة عيوب في القلب مما أدى إلى خضوعها لعمليات جراحية متعددة في القلب أثناء نشأتها.

وأول ثلاث عمليات جراحية للقلب المفتوح كانت في عمر خمسة أشهر وثلاث سنوات وست سنوات. أدى هذا في النهاية إلى عملية زرع قلب وكبد كاملة.

وقالت: "عندما كان عمري 19 عامًا، أصبت بقصور في القلب. وعندما كان عمري 22 عامًا، تم تشخيص إصابتي بمرض الكبد. كان مرض الكبد بسبب إجراء قمت به عندما كنت في الثالثة من عمري."

وتابعت: "في كانون الأول 2016، تم تقييم حالتي لزراعة القلب والكبد، ولكن نظرًا لعدم إجرائها في نيوزيلندا أو أستراليا لشخص ولد يعاني من مشاكل في القلب، فقد استغرق الأمر وقتًا طويلاً ليقرروا ما إذا كان هذا شيئًا كانوا على استعداد للمخاطرة به" .

 وأضافت: "انتهى الأمر بوضعي على قائمة زراعة الأعضاء في نيسان 2017 وانتظرت 16 شهرًا لإجراء عملية الزراعة."

وبعد عملية زرعها، قررت جيسيكا التي تعمل كمعلمة أن تحافظ على قلبها، وأوضحت: "في نيوزيلندا، بسبب ثقافة الماوري، يعتقدون اعتقادا راسخا أنه يجب إعادتك إلى الجسد بالطريقة التي خلقك بها الله، لذلك لدينا الخيار بالحفاظ على أعضائنا."

وأردفت: "أنا لست من الماوري، لكنني ما زلت أعتقد أن هذا الاعتقاد رائع حقًا، لكنني في الواقع تبرعت بأعضائي للبحث الطبي والعلوم، ولهذا السبب لم أمتلك كبدًا لأنه ذهب إلى الجامعة لإجراء دراسات حول التليف الكبدي."

ومع ذلك، لم يكن هذا آخر ما رأته من قلبها، قالت: "بعد حوالي 10 أشهر، تلقيت مكالمة تفيد بأنهم لم يعودوا بحاجة إلى قلبي وسألوني عما إذا كنت أريد استعادته... قلت نعم لأنني أردت أن أدفنه في عقار يعني شيئًا بالنسبة لي، لذلك ربما يكون أول منزل أشتريه ثم أردت أن أزرع شجرة في الأعلى".

وانتقلت جيسيكا مؤخرًا من نيوزيلندا إلى أستراليا، وهناك واجهت مشاكل أمنية.

وأوضحت اللقاء مع أمن المطار عندما رأوا قلبها في حقيبة: "لم يكن يعرف تمامًا ماذا يفعل به، لذا ذهب ليتحدث إلى رئيسه، وهنا بدأت دموعي تنهمر لأن الرجل كان لطيفًا... كما يمكن أن يكون وأنا أفهم أنه كان حذرًا للغاية."

وختمت: "كانت مشكلته الرئيسية هي أنني كنت أحضر مرضًا جديدًا إلى البلاد ولم يكن يريد مني أن أحضر شيئًا يمثل خطراً على أستراليا... لكنني سعيدة لأنه تم توضيح كل شيء وتم السماح لي بمواصلة رحلتي، ولا يزال قلبي القديم معي."
 

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