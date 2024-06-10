في محاولة منه لإيقاعها في حبه... ملحد يعتمد خطة غير متوقعة!

في محاولة منه لإيقاعها في حبه... ملحد يعتمد خطة غير متوقعة!



تحدّث رجل عن عادته في الذهاب بانتظام إلى قداس الذبيحة الإلهية والنشاطات الكنسية، كما أنه قرأ الإنجيل بالكامل ولكن المفاجأة كانت أنه ملحد.



وفي التفاصيل، اعترف الرجل أنه ليس متدينًا وأن نشاطاته الملتزمة هي مجرد خدعة ليجعل "امرأة مسيحية رائعة" تقع في حبه.



وأوضح الرجل أن مشاعره هي التي دفعته للقيام بكل تلك الأفعال، وهو لا يريد إخافتها بحال علمت بما فعله من أجلها، علمًا أنه صارحها بشأن إيمانه.



وأشار الرجل إلى أنه يجب عليه الإثبات أولاً أنه قادر على احترام معتقداتها وأنه مستعد للتعرف على دينها قبل أن يقوم بأي خطوة.