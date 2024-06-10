لن يطلق سراحه قبل العام 2037...شابة تتزوج سجيناً وتروي قصّة حبهما المؤثرة: "أعلم أنه توأم روحي"

يخطط الأزواج عادةً للعيش معاً والتقدم في السن جنباً إلى جنب، لكن الأمر يختلف بالنسبة لأندريا فلاد وزوجها كيج شابارو نظراً لعدم قدرتهما على عيش هذه التجربة لسبب محزن.ويقضي كيج حكماً بالسجن لمدّة 50 عاماً في أحد سجون ولاية تكساس القاسية في العالم 2014 لارتكابه جريمة سطو مشددة عندما كان في السادسة عشرة من عمره، إلا أنه أندريا اختارت الزواج منه على الرغم من معرفتها بظروفه.وتعرفت أندريا إلى كيج أثناء تصفحها موقعاً يسمح بمراسلة السجناء في العام 2021، وعلمت أنه سيخرج من السجن في العام 2037.وتحدّثت أندريا عن حفل زفافها الذي أقيم هذا العام والذي كان قد ألغي مرتين بسبب إغلاق السجون، وقالت: "لقد كان جميلاً ونسيت أنني في السجن".وتابعت: "ارتديت فستاناً باللون الأبيض وقضينا بعض الوقت معاً بعد ذلك".وقالت أندريا: "أحاول عدم التفكير بموضوع العلاقة الحميمة لكن الطريقة التي يجعلني أشعر بها عاطفياً هي أبعد من المستوى الجسدي".وأضافت أندريا أنها "لم تكن مستعدة للدخول في علاقة"، لافتةً إلى أنها "لم تكن تبحث عن سجين".وروت أندريا أنها "رأت صورة كيج أثناء تصفحها الموقع وأعجبت به"، مشيرةً إلى أنها "وجدت العديد من القواسم المشتركة بينهما".وبدأت العلاقة بين أندريا وكيج بحلول شهر تشرين الأول من العام 2021، واتخذا قرارها بالزواج على الرغم أنهما لم يلتقيا أبداً.وقالت أندريا: "لقد علمت في شهر أيلول أنني أحب هذا الرجل حقاً وأنه توأم روحي، وأجرينا الكثير من مكالمات الفيديو وتحدثنا طوال الوقت".ولم يلتق الزوجان فعلياً حتى العام 2023 وتحديداً في وحدة تيلفورد بولاية تكساس حيث تبادلا القبل من خلال الزجاج الفاصل بينهما.وأكدت أندريا أنها "لا تشعر بالحزن بسبب عدم قدرتها على الإنجاب"، مضيفةً: "هناك دائماً خيار التبّني".وتعتقد أندريا أن الحكم على زوجها "كان قاسياً"، مشيرةً إلى تعرضه للظلم لأنه "لم يرتكب أي جرم".وقالت أندريا إن "والديها يحبّانه الآن" على الرغم من معرفتهما بمدى خطورة هذا الأمر.وعن السبب الذي دفع بأندريا للزواج من كيج، كشفت عالمة النفس إيما كيني أن: "الدخول في علاقة مع سجين يمكنه منح المرأة إحساسًا بالأهمية والقيمة، لأنها تعلم أنها شريان الحياة لشخص في وضع صعب".وقالت كيني إن "النساء يمكنهن أيضًا رؤية السجناء "ليس كما هم، ولكن كما يمكن أن يكونوا مع الدعم والحب المناسبين".