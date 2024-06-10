بعد علاقة سريّة جمعت زوجها ووالدتها منذ 22 عاماً... امرأة تكتشف مفاجأة تقلب حياتها رأساً على عقب!

أصيبت امرأة بمرض في معدتها بعدما كشف اختبار الحمض النووي وجود علاقة سرية بين زوجها ووالدتها منذ 22 عاماً.وكشفت المرأة أن والدتها أنجبت شقيقين لها من زوجها، لافتةً إلى أنها اكتشفت حملها بعد أيام قليلة من حمل والدتها.وقالت المرأة إن "زوجها كسر ثقتها بالرجال ودمر عائلتها بالكامل"، وكتبت على موقع ريديت: "لقد كنت مع زوجي البالغ من العمر 39 عامًا منذ أن كان عمرنا 15 عامًا وحملت عندما كان عمري 17 عامًا وانتقلنا بعد ذلك للعيش مع والديّ".وتابعت: "انتقلنا بعد ولادة ابنتنا الكبرى إلى مزرعة جدّي الراحل المجاورة لمنزل والديّ، وأخبرني والدي أنها ستكون ميراثي".وأضافت المرأة أنها أنجبت ثلاثة أطفال آخرين من زوجها، كاشفًة أنها "حامل حالياً بالشهر السابع بطفلها الأخير".وروت المرأة قصة اكتشافها أمر خيانة زوجها لها مع والدتها، وقالت: "دخلت إلى غرفة نومي بعد عودتي من رحلة ووجدت والدتي تمارس الجنس مع زوجي".وتابعت: "صرخت والدتي في وجهي لأخرج من غرفة النوم، الأمر الذي هزّني أكثر".ولفتت المرأة إلى أن ابنتها الكبرى رأت جدتها وهي تخرج عارية مع ملاءة السرير لتعود إلى منزلها، مضيفةً أن زوجها أخبرها أن والدتها أغرته ومارسا الجنس من دون وقاية مرة واحدة كل شهر".وقالت إنها أجرت عملية حسابية وشعرت بالرعب عند اكتشافها أن إخوتها قد يكونون في الواقع أبناء زوجها.واتصلت المرأة لاحقاً بوالدها وطلبت منه العودة إلى المنزل، وأجبرت زوجها على الاعتراف بفعلته، الأمر الذي دفع بوالدها إلى طرد والدتها من المنزل.وأجرى والدها اختبار الحمض النووي لأبنائه واكتشف أنهم أبناء زوج ابنته البيولوجيين، وقرر وابنته عرض منزليهما للبيع لشراء عقار أكبر في مكان آخر.وكشفت المرأة أن زوجها يشعر بالغضب والفزع بعد إثباتها أنه سيصبح لديه 7 أطفال بدلاً من خمسة"، لافتةً إلى شعورها بالغضب تجاه والدتها خاصةً بعدما وصفتها بالعاهرة وفضحت عائلتها".