شابة تترك عملها التقليدي وتنضم إلى عالم ألعاب المتعة: "أحب الجنس أكثر من النوم"

تخلّت شابة تُدعى سارة ريتشيو عن عملها وقررت أن تصبح محترفة في اختبار الألعاب الجنسية، وهي وظيفة غير اعتيادية وغريبة عالجت استياء الفتاة من العمل المكتبي التقليدي.وقالت الشابة إن "الجنس هو الشيء الوحيد الذي أحبه أكثر من النوم".وعملت الشابة كمربية للأطفال سابقاً قبل اكتشافها الألعاب الجنسية في العام 2018.والتقت سارة أثناء قيامها باختبار الأسرّة، بشريكتها الحالية روز التي قررت فتح متجر متخصص ببيع ألعاب البالغين.ويتضمن اليوم النموذجي في حياة سارة كتابة مقالات حول التربية الجنسية واختبار الألعاب وتصوير المراجعات وتقديم النصائح والبرامج التعليمية لتقنيات مختلفة في غرفة النوم، بالإضافة إلى تقديمها مقاطع فيديو تعليمية حول الجنس على وسائل التواصل الإجتماعي.وسلطت سارة الضوء على أهمية التثقيف حول الألعاب الجنسية، وتحديداً تلك التي تحتوي على "المواد الآمنة للجسم"، مثل السيليكون أو النظارات أو البلاستيك الصلب.وتابعت: "في عالم متعة الكبار هناك أشياء للجميع من الألعاب الصامتة إلى المنتجات التي يمكن التحكم بها من جميع أنحاء العالم عن بعد".وأكدت سارة: "لم أخبر أحداً في البداية عن هذا الأمر، ولكنني اعتبره الآن مصدر رزقي فهذا عملي وأنا فخورة به".