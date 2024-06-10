الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
فيديو كليبات
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

شابة تترك عملها التقليدي وتنضم إلى عالم ألعاب المتعة: "أحب الجنس أكثر من النوم"

منوعات
2024-06-10 | 05:16
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
شابة تترك عملها التقليدي وتنضم إلى عالم ألعاب المتعة: &quot;أحب الجنس أكثر من النوم&quot;
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
شابة تترك عملها التقليدي وتنضم إلى عالم ألعاب المتعة: "أحب الجنس أكثر من النوم"

شابة تترك عملها التقليدي وتنضم إلى عالم ألعاب المتعة: "أحب الجنس أكثر من النوم"

تخلّت شابة تُدعى سارة ريتشيو عن عملها وقررت أن تصبح محترفة في اختبار الألعاب الجنسية، وهي وظيفة غير اعتيادية وغريبة عالجت استياء الفتاة من العمل المكتبي التقليدي.

وقالت الشابة إن "الجنس هو الشيء الوحيد الذي أحبه أكثر من النوم".

وعملت الشابة كمربية للأطفال سابقاً قبل اكتشافها الألعاب الجنسية في العام 2018.

والتقت سارة أثناء قيامها باختبار الأسرّة، بشريكتها الحالية روز التي قررت فتح متجر متخصص ببيع ألعاب البالغين.

ويتضمن اليوم النموذجي في حياة سارة كتابة مقالات حول التربية الجنسية واختبار الألعاب وتصوير المراجعات وتقديم النصائح والبرامج التعليمية لتقنيات مختلفة في غرفة النوم، بالإضافة إلى تقديمها مقاطع فيديو تعليمية حول الجنس على وسائل التواصل الإجتماعي.

وسلطت سارة الضوء على أهمية التثقيف حول الألعاب الجنسية، وتحديداً تلك التي تحتوي على "المواد الآمنة للجسم"، مثل السيليكون أو النظارات أو البلاستيك الصلب.

وتابعت: "في عالم متعة الكبار هناك أشياء للجميع من الألعاب الصامتة إلى المنتجات التي يمكن التحكم بها من جميع أنحاء العالم عن بعد".

وأكدت سارة: "لم أخبر أحداً في البداية عن هذا الأمر، ولكنني اعتبره الآن مصدر رزقي فهذا عملي وأنا فخورة به".

المصدر

آخر الأخبار

منوعات

عملها

التقليدي

وتنضم

ألعاب

المتعة:

"أحب

الجنس

النوم"

LBCI التالي
في لحظة تحبس الأنفاس... هبوط طائرة على المدرج على بعد أقدام قليلة خلف طائرة أخرى أثناء إقلاعها! (فيديو)
بعد علاقة سريّة جمعت زوجها ووالدتها منذ 22 عاماً... امرأة تكتشف مفاجأة تقلب حياتها رأساً على عقب!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2024-05-31

مؤسسة مخزومي خرجت 350 شابًا وشابة ضمن مشروع "تحسين قابلية التوظيف للمجتمعات الأكثر حاجة"

LBCI
منوعات
2024-05-28

"يقتل أكثر من أمراض الإيدز والملاريا والسل مجتمعة"... لماذا نحتفل باليوم العالمي للجوع؟

LBCI
منوعات
2024-05-22

فضّلت أن تُبتر ساق ابنها بدلًا من دفع أتعاب الطبيب... إليكم قصة "ساحرة وول ستريت": المرأة الأكثر بخلًا في العالم! (فيديو)

LBCI
فنّ
2024-05-18

مخرج عالمي في مهرجان كان: "العالم أكثر غرابة من الأفلام التي نصنعها"!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
07:04

تعثّر بسبب قطته... رجل ينجو من حادث بأعجوبة: "محظوظ أنني ما زلت على قيد الحياة"

LBCI
منوعات
06:23

تاريخ هذا اللص حافل بالسرقات ومداهمة المنازل بحثا عن المجوهرات... ومهنته الحالية صادمة!

LBCI
منوعات
06:20

لاعبة كمال أجسام تتعرض لحملة انتقادات كبيرة على مواقع التواصل... والسبب غير متوقع!

LBCI
منوعات
05:43

قفز فوق السياج ثم سقط الجرحى... ثور جامح في مسابقات رعاة البقر يهاجم المتفرجين المذعورين والمشهد صادم! (فيديو)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
05:52

وزارة الصحة في غزة: إستشهاد 37124 فلسطينيًا وإصابة 84712 في الهجوم الإسرائيلي على القطاع منذ 7 تشرين الأول

LBCI
أخبار دولية
05:01

زعيم الشيشان يعلن سيطرة القوات الروسية على قرية في منطقة سومي الأوكرانية

LBCI
خبر عاجل
2024-06-03

ترقبوا رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الليلة الساعة التاسعة والنصف

LBCI
أخبار دولية
2024-06-01

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون في تل أبيب للمطالبة بالموافقة على مقترح الإفراج عن الرهائن

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
14:01

غانتس يعلن استقالته من حكومة الحرب الإسرائيلية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

الهجرة واللجوء في خدمة اليمين المتطرف في أوروبا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

لبنان على موعد مع مباراة الحلم في رياضة البادل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

في اليوم العالميّ للارشيف... احتفظوا بكل ما لديكم من ماضيكم لأنه ثروة المستقبل!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

محادثات رئاسية أميركية فرنسية تتناول لبنان... وهذا ما كشفته رندة تقي الدين للـLBCI

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

الـLBCI تروي قصة هروب عائلات أفغانية إلى لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

أسرى بخير… وأسرى يموتون من التعذيب والمرض!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

من بكركي انطلق طرح التيار الرئاسيّ والعين على لقاء عين التينة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

اطلاق الأسرى أفرح الداخل الاسرائيلي لساعات... ومنتدى عائلات الأسرى واصل احتجاجاته

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
07:22

بعد 20 سنة من الزواج تركها زوجها من أجل امرأة أخرى... هوية العشيقة صادمة!

LBCI
خبر عاجل
12:12

فرنجية: إذ أردنا أن نمضي بنظرية التيار الوطنيّ الحر في شأن أن يكون رئيس الجمهورية الأكثر تمثيلًا للمسيحيين فيجب أن يكون جعجع الرئيس إذًا لأنه يملك الاكثرية اليوم

LBCI
خبر عاجل
06:15

باسيل ردا على فرنجية حول ترشيح جعجع: من يريد أن يقدم هكذا طرح يجب أن يقوم بحسابات دقيقة وطرحنا سابقا على فرنجية السير بمبدأ الأقوى مسيحيا لكنه لم يوافق فلماذا يوافق اليوم؟

LBCI
حال الطقس
02:20

موجة حرّ تتجه من افريقيا الى لبنان.. اليكم تفاصيل الطقس

LBCI
خبر عاجل
14:36

عضو مجلس الحرب الإسرائيلي غادي آيزنكوت يعلن انسحابه من حكومة الطوارئ

LBCI
فنّ
16:16

بعد تلقيه صفعة من الفنان عمرو دياب... الأخير يتحرك قضائيا والمعجب أمام النيابة العامة!

LBCI
خبر عاجل
13:45

غانتس: نتنياهو يحول دون تحقيق نصر حقيقي وقررنا مغادرة حكومة الطوارئ

LBCI
خبر عاجل
05:27

سامي الجميّل: أقترح على فرنجية بدل أن نترشح كلنا أن ننسحب كلنا فهو طرف ونحن طرف وجعجع طرف وباسيل طرف ونحن بحاجة الى شخصية تجمع كل الناس

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More