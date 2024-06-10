قفز فوق السياج ثم سقط الجرحى... ثور جامح في مسابقات رعاة البقر يهاجم المتفرجين المذعورين والمشهد صادم! (فيديو)

لاعبة كمال أجسام تتعرض لحملة انتقادات كبيرة على مواقع التواصل... والسبب غير متوقع!

لاعبة كمال أجسام تتعرض لحملة انتقادات كبيرة على مواقع التواصل... والسبب غير متوقع!

في لحظة تحبس الأنفاس... هبوط طائرة على المدرج على بعد أقدام قليلة خلف طائرة أخرى أثناء إقلاعها! (فيديو)