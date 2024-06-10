الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
البقاع
33
o
الجنوب
28
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
فيديو كليبات
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
البقاع
33
o
الجنوب
28
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
قفز فوق السياج ثم سقط الجرحى... ثور جامح في مسابقات رعاة البقر يهاجم المتفرجين المذعورين والمشهد صادم! (فيديو)
منوعات
2024-06-10 | 05:43
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
قفز فوق السياج ثم سقط الجرحى... ثور جامح في مسابقات رعاة البقر يهاجم المتفرجين المذعورين والمشهد صادم! (فيديو)
قفز ثور روديو مشاكس سياجًا في إحدى ساحات ولاية أوريغون واقتحم منطقة الامتياز في ساحة انتظار السيارات، مما أدى إلى إصابة ثلاثة على الأقل.
كان حشد ليلة السبت في 84th Sisters Rodeo يغنون جنبًا إلى جنب مع أغنية "God Bless the U.S.A" للمغني لي غرينوود. بينما كان الثور - المسمى Party Bus - يركض حول الساحة قبل ما كان من المقرر أن يكون ركوب الثور الأخير في الليل.
وتُظهر مقاطع فيديو المعجبين التي ظهرت منذ ذلك الحين على الإنترنت اللحظة الدقيقة التي انطلق فيها الثور مقتحما السياج والحصول على درجة من الحرية الموقتة، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل.
وأظهرت مقاطع فيديو أخرى الحيوان وهو يندفع عبر منطقة الامتياز، مما أدى إلى سقوط سلة قمامة ودفع الحاضرين المذعورين في مسابقات رعاة البقر إلى التدافع.
ورفع الثور شخصًا واحدًا عن الأرض، ولفه من طرف إلى طرف، ثم ارتد عن قرنيه قبل أن يُلقى هذا الشخص على الأرض.
وأصدرت جمعية سيسترز روديو، ومقرها سيسترز بولاية أوريغون، حيث أقيمت مسابقة رعاة البقر، بيانا قالت فيه إن ثلاثة أشخاص أصيبوا.
وقالت المنظمة، بحسب منفذ محلي: "كنتيجة مباشرة للثور، تم نقل اثنين منهم إلى مستشفى محلي".
وقام رعاة البقر وغيرهم من محترفي مسابقات رعاة البقر بتأمين الثور بسرعة إلى حد ما وتمكنوا من إعادته إلى الحظيرة وبعيدًا عن الحشود.
وقال الرقيب جوشوا سبانو، عمدة مقاطعة ديشوتيس، إنه تم استدعاء العديد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.
ونقل النواب مريضًا يعاني من إصابات غير مهددة للحياة إلى المستشفى، كما أصيب نائب أيضًا بجروح طفيفة عند الاستجابة لهروب الثور.
وقالت رابطة رعاة البقر المحترفين في مسابقات رعاة البقر إن حادثة السبت هي تذكير بأنه "على الرغم من أن مسابقات رعاة البقر هي رياضة مسلية للغاية، إلا أنها في حالات نادرة جدًا يمكن أن تشكل أيضًا بعض المخاطر".
وتم تقديم الأداء النهائي لمسابقات رعاة البقر يوم الأحد كما هو مخطط له.
آخر الأخبار
منوعات
السياج
الجرحى...
مسابقات
البقر
يهاجم
المتفرجين
المذعورين
والمشهد
صادم!
(فيديو)
التالي
لاعبة كمال أجسام تتعرض لحملة انتقادات كبيرة على مواقع التواصل... والسبب غير متوقع!
في لحظة تحبس الأنفاس... هبوط طائرة على المدرج على بعد أقدام قليلة خلف طائرة أخرى أثناء إقلاعها! (فيديو)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2024-06-07
شبح يستخدم الكرسي المتحرك... حارس أمن يروي حادثة مرعبة حصلت معه في إحدى المستشفيات: المشهد صادم! (فيديو)
منوعات
2024-06-07
شبح يستخدم الكرسي المتحرك... حارس أمن يروي حادثة مرعبة حصلت معه في إحدى المستشفيات: المشهد صادم! (فيديو)
0
عالم الطبخ
2024-05-27
تعرّفوا على طريقة تحضير طبق كاسرول لحم البقر وسلطة العدس الفرنسية مع الشيف فادي زغيب! (فيديو)
عالم الطبخ
2024-05-27
تعرّفوا على طريقة تحضير طبق كاسرول لحم البقر وسلطة العدس الفرنسية مع الشيف فادي زغيب! (فيديو)
0
عالم الطبخ
2024-05-25
لحم البقر مع صلصة المحار... طبق لذيذ ومميز على طريقة الشيف حنا طويل (فيديو)
عالم الطبخ
2024-05-25
لحم البقر مع صلصة المحار... طبق لذيذ ومميز على طريقة الشيف حنا طويل (فيديو)
0
منوعات
2024-05-13
تحت الغطاء على متن احدى الطائرات... ما فعله هذا الثنائي أمام الركاب والأطفال بذيء وصادم! (فيديو)
منوعات
2024-05-13
تحت الغطاء على متن احدى الطائرات... ما فعله هذا الثنائي أمام الركاب والأطفال بذيء وصادم! (فيديو)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
07:04
تعثّر بسبب قطته... رجل ينجو من حادث بأعجوبة: "محظوظ أنني ما زلت على قيد الحياة"
منوعات
07:04
تعثّر بسبب قطته... رجل ينجو من حادث بأعجوبة: "محظوظ أنني ما زلت على قيد الحياة"
0
منوعات
06:23
تاريخ هذا اللص حافل بالسرقات ومداهمة المنازل بحثا عن المجوهرات... ومهنته الحالية صادمة!
منوعات
06:23
تاريخ هذا اللص حافل بالسرقات ومداهمة المنازل بحثا عن المجوهرات... ومهنته الحالية صادمة!
0
منوعات
06:20
لاعبة كمال أجسام تتعرض لحملة انتقادات كبيرة على مواقع التواصل... والسبب غير متوقع!
منوعات
06:20
لاعبة كمال أجسام تتعرض لحملة انتقادات كبيرة على مواقع التواصل... والسبب غير متوقع!
0
منوعات
05:27
في لحظة تحبس الأنفاس... هبوط طائرة على المدرج على بعد أقدام قليلة خلف طائرة أخرى أثناء إقلاعها! (فيديو)
منوعات
05:27
في لحظة تحبس الأنفاس... هبوط طائرة على المدرج على بعد أقدام قليلة خلف طائرة أخرى أثناء إقلاعها! (فيديو)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
05:52
وزارة الصحة في غزة: إستشهاد 37124 فلسطينيًا وإصابة 84712 في الهجوم الإسرائيلي على القطاع منذ 7 تشرين الأول
آخر الأخبار
05:52
وزارة الصحة في غزة: إستشهاد 37124 فلسطينيًا وإصابة 84712 في الهجوم الإسرائيلي على القطاع منذ 7 تشرين الأول
0
أخبار دولية
05:01
زعيم الشيشان يعلن سيطرة القوات الروسية على قرية في منطقة سومي الأوكرانية
أخبار دولية
05:01
زعيم الشيشان يعلن سيطرة القوات الروسية على قرية في منطقة سومي الأوكرانية
0
خبر عاجل
2024-06-03
ترقبوا رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الليلة الساعة التاسعة والنصف
خبر عاجل
2024-06-03
ترقبوا رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الليلة الساعة التاسعة والنصف
0
أخبار دولية
2024-06-01
آلاف الإسرائيليين يتظاهرون في تل أبيب للمطالبة بالموافقة على مقترح الإفراج عن الرهائن
أخبار دولية
2024-06-01
آلاف الإسرائيليين يتظاهرون في تل أبيب للمطالبة بالموافقة على مقترح الإفراج عن الرهائن
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
14:01
غانتس يعلن استقالته من حكومة الحرب الإسرائيلية
أخبار دولية
14:01
غانتس يعلن استقالته من حكومة الحرب الإسرائيلية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
الهجرة واللجوء في خدمة اليمين المتطرف في أوروبا
تقارير نشرة الاخبار
13:59
الهجرة واللجوء في خدمة اليمين المتطرف في أوروبا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
لبنان على موعد مع مباراة الحلم في رياضة البادل
تقارير نشرة الاخبار
13:36
لبنان على موعد مع مباراة الحلم في رياضة البادل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
في اليوم العالميّ للارشيف... احتفظوا بكل ما لديكم من ماضيكم لأنه ثروة المستقبل!
تقارير نشرة الاخبار
13:34
في اليوم العالميّ للارشيف... احتفظوا بكل ما لديكم من ماضيكم لأنه ثروة المستقبل!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
محادثات رئاسية أميركية فرنسية تتناول لبنان... وهذا ما كشفته رندة تقي الدين للـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34
محادثات رئاسية أميركية فرنسية تتناول لبنان... وهذا ما كشفته رندة تقي الدين للـLBCI
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
الـLBCI تروي قصة هروب عائلات أفغانية إلى لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:31
الـLBCI تروي قصة هروب عائلات أفغانية إلى لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
أسرى بخير… وأسرى يموتون من التعذيب والمرض!
تقارير نشرة الاخبار
13:31
أسرى بخير… وأسرى يموتون من التعذيب والمرض!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
من بكركي انطلق طرح التيار الرئاسيّ والعين على لقاء عين التينة
تقارير نشرة الاخبار
13:29
من بكركي انطلق طرح التيار الرئاسيّ والعين على لقاء عين التينة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
اطلاق الأسرى أفرح الداخل الاسرائيلي لساعات... ومنتدى عائلات الأسرى واصل احتجاجاته
تقارير نشرة الاخبار
13:26
اطلاق الأسرى أفرح الداخل الاسرائيلي لساعات... ومنتدى عائلات الأسرى واصل احتجاجاته
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
07:22
بعد 20 سنة من الزواج تركها زوجها من أجل امرأة أخرى... هوية العشيقة صادمة!
منوعات
07:22
بعد 20 سنة من الزواج تركها زوجها من أجل امرأة أخرى... هوية العشيقة صادمة!
2
خبر عاجل
12:12
فرنجية: إذ أردنا أن نمضي بنظرية التيار الوطنيّ الحر في شأن أن يكون رئيس الجمهورية الأكثر تمثيلًا للمسيحيين فيجب أن يكون جعجع الرئيس إذًا لأنه يملك الاكثرية اليوم
خبر عاجل
12:12
فرنجية: إذ أردنا أن نمضي بنظرية التيار الوطنيّ الحر في شأن أن يكون رئيس الجمهورية الأكثر تمثيلًا للمسيحيين فيجب أن يكون جعجع الرئيس إذًا لأنه يملك الاكثرية اليوم
3
خبر عاجل
06:15
باسيل ردا على فرنجية حول ترشيح جعجع: من يريد أن يقدم هكذا طرح يجب أن يقوم بحسابات دقيقة وطرحنا سابقا على فرنجية السير بمبدأ الأقوى مسيحيا لكنه لم يوافق فلماذا يوافق اليوم؟
خبر عاجل
06:15
باسيل ردا على فرنجية حول ترشيح جعجع: من يريد أن يقدم هكذا طرح يجب أن يقوم بحسابات دقيقة وطرحنا سابقا على فرنجية السير بمبدأ الأقوى مسيحيا لكنه لم يوافق فلماذا يوافق اليوم؟
4
حال الطقس
02:20
موجة حرّ تتجه من افريقيا الى لبنان.. اليكم تفاصيل الطقس
حال الطقس
02:20
موجة حرّ تتجه من افريقيا الى لبنان.. اليكم تفاصيل الطقس
5
خبر عاجل
14:36
عضو مجلس الحرب الإسرائيلي غادي آيزنكوت يعلن انسحابه من حكومة الطوارئ
خبر عاجل
14:36
عضو مجلس الحرب الإسرائيلي غادي آيزنكوت يعلن انسحابه من حكومة الطوارئ
6
فنّ
16:16
بعد تلقيه صفعة من الفنان عمرو دياب... الأخير يتحرك قضائيا والمعجب أمام النيابة العامة!
فنّ
16:16
بعد تلقيه صفعة من الفنان عمرو دياب... الأخير يتحرك قضائيا والمعجب أمام النيابة العامة!
7
خبر عاجل
13:45
غانتس: نتنياهو يحول دون تحقيق نصر حقيقي وقررنا مغادرة حكومة الطوارئ
خبر عاجل
13:45
غانتس: نتنياهو يحول دون تحقيق نصر حقيقي وقررنا مغادرة حكومة الطوارئ
8
خبر عاجل
05:27
سامي الجميّل: أقترح على فرنجية بدل أن نترشح كلنا أن ننسحب كلنا فهو طرف ونحن طرف وجعجع طرف وباسيل طرف ونحن بحاجة الى شخصية تجمع كل الناس
خبر عاجل
05:27
سامي الجميّل: أقترح على فرنجية بدل أن نترشح كلنا أن ننسحب كلنا فهو طرف ونحن طرف وجعجع طرف وباسيل طرف ونحن بحاجة الى شخصية تجمع كل الناس
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More