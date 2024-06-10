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تعثّر بسبب قطته... رجل ينجو من حادث بأعجوبة: "محظوظ أنني ما زلت على قيد الحياة"
منوعات
2024-06-10 | 07:04
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تعثّر بسبب قطته... رجل ينجو من حادث بأعجوبة: "محظوظ أنني ما زلت على قيد الحياة"
تعثّر بسبب قطته... رجل ينجو من حادث بأعجوبة: "محظوظ أنني ما زلت على قيد الحياة"
نجا رجل بريطاني بأعجوبة بعد إصابته بكسر في الرقبة والعمود الفقري بالإضافة إلى تحطم ضلوعه، بعدما تعثر فوق قطته.
وقال الضحية كريس رولي، 59 عاماً، لصحيفة ميرور: "لا أستطيع أن أتذكر الكثير، لقد كان الأمر سريعاً وانتهى في غضون ثوان، ثم وجدت نفسي في القاع”.
ووقع الحادث الغريب مساء يوم 23 تشرين الأول الفائت، بينما كان الموسيقي المحترف المقيم في ليسترشاير في المنزل بمفرده مع قطته المصرية عديمة الشعر من طراز أبو الهول، إريك موركامب.
وتمسكت القطة بساقي صاحبها أثناء نزوله على الدرج، ما أدّى إلى تدحرجه وسقوطه.
ولم يدرك الرجل المصاب مدى خطورة إصابته في ذلك الوقت، لكن المسعفين كشفوا لاحقاً أنه أصيب بكسر في الجمجمة، والرقبة، وكسرين في العمود الفقري وتسعة كسور أخرى في الضلوع بالإضافة إلى إصابته بنزيف في الرئتين.
كما لم تتمكن جاكي، زوجة رولي وهي عاملة في مجال رعاية الأطفال، من مساعدته بسبب عملها ليلاً، واضطر إلى الاستلقاء من دون مراقبة لمدة 14 ساعة.
وقال رولي: "كان هاتفي معطلاً ولم أستطع النهوض"، مضيفاً: "يمكنني تشبيه هذا الإحساس برهاب الأماكن المغلقة".
ومن جهتها، قالت جاكي: "لم أعد إلى المنزل حتى الساعة 10 تقريباً، وفتحت الباب وسمعت صراخه ورأيت الدماء"، ثم اتصلت بخدمات الطوارئ التي وصلت في غضون دقائق.
ولن يتمكن رولي من المشي مجدداً قبل ستة أشهر أو سنة على الأقل، وقال إنه يجب عليه العودة الأسبوع المقبل إلى المستشفى لمعرفة ما إذا كان يتعين على الأطباء سحب كمية الدماء المتبقية من رئتيه.
كما لا يحمل رولي أي نية سيئة تجاه قطته، وقال: "القطة رائعة وهي صغيرة فقط".
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