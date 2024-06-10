رغم عدم معرفتها بأغانيها... امرأة تحصل على تذكرة لحضور حفل تايلور سويفت لسبب غريب!

رغم عدم معرفتها بأغانيها... امرأة تحصل على تذكرة لحضور حفل تايلور سويفت لسبب غريب!



قررت إحدى النساء الحصول على تذكرة لمشاهدة حفل تايلور سويفت الموسيقي لسبب غير عادي للغاية، على الرغم من عدم معرفتها بألحان أغانيها وكلماتها.



ومن المعروف أيضًا أنه يُعتبر من الصعب جدا الحصول على تذاكر لمشاهدة حفلات تايلور سويفت، وشرح الممثل الكوميدي مارك واتسون في تغريدة عبر منصة إكس ما سمعه في القطار.



وكتب واتسون: "القطار مكتظ بمعجبي سويفت الذين يتحدثون عن عرض الليلة. ومن بينهم سيدة تبلغ من العمر حوالي 50 عامًا لا تعرف أغاني النجمة ولكنها ستحصل على تذكرة لأنها "لا تحب تفويت ما يفعله الكل من حولها"، أعتقد أنها ستقضي أمسية غريبة جدًا".