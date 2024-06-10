طالبة تثير الجدل بعد وقوفها على رأسها خلال حفل تخرجها: "هذا أمر شيطاني"

لفتت طالبة من ولاية نيوجيرسي الأنظار خلال حفل تخرجها، حيث وقفت على رأسها احتفالاً بالحصول على شهادتها.وصرخت الحشود المبتهجة في مركز برودنشيال في نيوارك يوم الخميس عندما استعرضت خريجة مجهولة الهوية من مدرسة باراموس الكاثوليكية الثانوية مهاراتها في الجمباز على المسرح.وامتدت الطالبة قبل أن تنقلب رأساً على عقب وتقذف ساقيها وتقف على أطرافها بشكل أفقي وهي ترتدي سروالاً قصيراً تحت ثوب التخرج.ووصف المنتقدون على الإنترنت هذه الحيلة بـ "التافهة"، وعلّق أحدهم: "أترك الأمر للمدرسة".وكتب شخص آخر: "القيام بذلك في مدرسة كاثوليكية هو أمر شيطاني"، وعلّق آخر: "سوف ينظرون إلى هذا يومًا ما ويشعرون بالإحباط".