قبل ساعات من الامتحانات... العثور على طالب عربي في غرفته بهذه الحالة!

عُثر على طالب في الصف الثالث الثانوي مشنوقًا داخل غرفته في منزله بإحدى قرى مركز بني مزار شمال المنيا، مصر، قبل ساعات من انطلاق امتحانات الثانوية العامة لعام 2024.

وبدأت الواقعة عندما تلقت قوات الأمن إخطارًا بوجود جثة الطالب داخل غرفته، وانتقلت سيارات الإسعاف والشرطة إلى موقع البلاغ، حيث تبين أن الطالب قد شنق نفسه داخل غرفته.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن الطالب كان يعاني من اضطرابات نفسية يُعتقد أنها دفعته للانتحار، وكلفت النيابة العامة الأجهزة الأمنية بالتحري عن ملابسات الواقعة واستجواب أسرة الطالب للحصول على المزيد من التفاصيل.

وتجدر الإشارة إلى أن امتحانات الثانوية العامة 2024 انطلقت اليوم الاثنين في مصر، حيث بدأ الطلاب بأداء الامتحانات في المواد غير المضافة للمجموع، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة حول اللجان في مختلف المحافظات.