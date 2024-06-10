في اليوبيل الفضي لجلوس الملك على العرش... الأميرة رجوة تخطف الأنظار بحملها (صور)

تزامنًا مع الذكرى الخامسة والعشرين لتولي الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية، شهد الأردن احتفالات وطنية واسعة النطاق بمناسبة اليوبيل الفضي لجلوسه على العرش.

وحضر الاحتفال جميع أفراد العائلة الهاشمية، بمن فيهم ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، والأميرة رجوة الحسين، إلى جانب الأمير هاشم، والأميرة سلمى، والأميرة إيمان وزوجها السيد جميل.

وخطفت الأميرة رجوة الأنظار بإطلالتها المميزة، حيث ارتدت فستانًا أحمر مطرزًا بالتطريز الأردني التقليدي، وظهرت بوضوح علامات الحمل عليها.

وأثنى مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي على إطلالة الأميرة رجوة وعبّروا عن محبتهم لها، مشيرين إلى أنها ازدادت جمالًا خلال فترة الحمل.