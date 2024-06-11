في عملية تنظيف شاملة... إزالة 11 ألف كيلوغرام من النفايات وجثث بشرية من جبل إيفرست

شهد جبل إيفرست عملية تنظيف واسعة النطاق حيث تمت إزالة أكثر من 11 ألف كيلوغرام من النفايات، بما في ذلك أربع جثث بشرية وهيكل عظمي واحد، خلال حملة التنظيف السنوية التي انتهت هذا الأسبوع.

وفي التفاصيل، قاد الجيش النيبالي مشروع التنظيف الذي استمر 55 يومًا في ظروف شديدة البرودة، بهدف استعادة رفات المتسلقين الذين لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الوصول إلى قمة أعلى جبل على وجه الأرض. تم تسليم الرفات البشرية التي تم العثور عليها إلى مختبر الطب الشرعي في مستشفى TU التعليمي في نيبال.

وتقدر كمية النفايات المتراكمة على جبل إيفرست بأكثر من 50 ألف كيلوغرام، مما أكسبه لقب "أعلى مكب للقمامة في العالم". ودفعت هذه المشكلة السلطات إلى إطلاق حملات تنظيف سنوية منذ عام 2019.

وتغطي النفايات البشرية والقمامة قمة إيفرست وقممًا مجاورة أخرى في جبال الهيمالايا، مما دفع السلطات إلى تحذير المتسلقين من ضرورة عدم إحضار فضلاتهم معهم للمساعدة في تقليل مشكلة النفايات المتزايدة. وقد أصبح الاكتظاظ والقمامة من أكبر التحديات التي تواجه إيفرست في السنوات الأخيرة.