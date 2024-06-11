ديفيد بيكهام يبدع في البستنة... والجمهور يطالب ببرنامج خاصّ به! (فيديو)

شارك ديفيد بيكهام جمهوره بتجربة جديدة تتعلق بالبستنة في المنزل، حيث ظهر وهو يقوم بالأعمال الزراعية في الفناء الخارجي.

وأظهر الرياضي، البالغ من العمر 49 عامًا، مهاراته في عالم البستنة من خلال مقطع فيديو يوثق رحلته في هذا المجال. وأثار الفيديو إعجاب المعجبين الذين طالبوا هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) بمنحه برنامجه الخاص في البستنة.

ونشر ديفيد مقطع فيديو له يوم السبت، وهو يزرع شجيرة ورد من نوع "ملكة السويد"، وسط كلمات التشجيع من زوجته فيكتوريا، البالغة من العمر 50 عامًا.

وتفاعل المعجبون بسرعة مع الفيديو، مقدمين إرشادات حول الأخطاء التي ارتكبها في زراعة الشجيرة. استجاب ديفيد بنشر مقطع فيديو آخر في اليوم التالي، يزرع فيه شجيرة ورد ثانية ويشكر متابعيه على نصائحهم القيمة.

وحققت مقاطع الفيديو أكثر من مليون إعجاب، مع إشادة الجمهور بالنجم ووصفه بأنه "مؤثر في مجال البستنة لم نكن نعلم أننا بحاجة إليه".