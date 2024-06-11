حادثة مرعبة: "مفترس جنسي" يطارد مراهقة في وضح النهار... وهذا ما فعله والدها (فيديو)

في حادثة مرعبة وثقتها كاميرات المراقبة، طارد "مفترس جنسي" تلميذة تبلغ من العمر 15 عامًا قبل أن يهاجمها في وضح النهار، ثم يفر هاربًا بعد أن طارده والدها.

وتظهر لقطات كاميرات المراقبة إرتيزا عباس، البالغ من العمر 25 عامًا، وهو يتبع الفتاة المراهقة في أحد شوارع شمال مدينة برمنغهام البريطانية في شهر نيسان. كان عباس يراقب محيطه بعناية للتأكد من أنه بمفرده قبل أن ينقض على الفتاة.

في لحظة شجاعة، تمكنت الفتاة المذعورة من الاتصال بوالدها الذي كان يقود سيارته بالقرب من المكان. وانطلق الأب مع ابنته في السيارة للبحث عن عباس في المنطقة. وعندما رصدوه، حاول الأب الإمساك به، ولكن بعد مشاجرة قصيرة، تمكن عباس من الهرب والفرار من موقع الحادث.

وتوثق كاميرات السيارة الخاصة بالأب مشهد عباس وهو يركض في شارع سكني، محاولًا الهرب.

والجدير بالذكر أنها لم تكن هذه الجريمة الأولى لعباس، فقد استمعت محكمة برمنغهام كراون إلى أنه هاجم طالبة جامعية في كانون الثاني بالقرب من جامعة أستون في نفس المدينة.