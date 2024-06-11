بعيداً عن الحداثة... زوجان يعيشان في غابة منذ 50 عاما وهذا نمط حياتهما! (فيديو)

في رحلة فريدة من نوعها بعيدًا عن الحياة الحديثة، كشف الزوجان دانو وروبن عن كيفية قضائهما نصف قرن في غابات وادي وايالوا في مولوكاي، هاواي، على بعد حوالي 20 ميلاً من أقرب مستوطنة.

منذ حوالي 50 عامًا، قرر الزوجان المحبان للطبيعة الابتعاد عن كل وسائل التكنولوجيا الحديثة، وعاشا بدون أجهزة تلفزيون أو إلكترونيات لأكثر من ثلاثة عقود، مفتخرين بقولهما إنهما "يتجنبان استخدام غوغل قدر الإمكان".

ويعتمد الزوجان على نفسيهما في الحصول على الطعام من خلال الصيد وجمع النباتات المحلية، وينقلان كل الاحتياجات إلى منزلهما الخشبي باستخدام عربة يدوية. حتى أنهما قاما بتربية أطفالهما في البرية، بعيدًا عن حياة المدينة وصخبها.

مؤخراً، تم توثيق حياة العائلة بواسطة بيتر سانتينيلو، مخرج الأفلام المعروف وعاشق السفر الذي يمتلك ما يقرب من ثلاثة ملايين مشترك على يوتيوب . ومنح سانتينيلو إمكانية الوصول الكامل إلى الروتين اليومي للزوجين، كاشفًا عن تفاصيل حياتهما البسيطة والمستقلة.

وبدأت قصة دانو في سان دييغو، حيث التقى بروبن خلال زيارته لهاواي. كانت روبن تعيش بالفعل بأسلوب الحياة خارج الشبكة مع ابنتها البالغة من العمر عامين من علاقة سابقة. منذ ذلك الحين، بنى الزوجان حياة معًا، وقاما بتربية أربع بنات.

على الرغم من تعرضهنّ للسخرية في المدرسة بسبب أسلوب حياتهنّ غير التقليدي، إلا أنهن نجحن في الحياة بفضل المهارات العملية التي اكتسبنها في البرية.

اليوم، تمتلك إحدى بنات الزوجين عقارًا في نيوزيلندا، بينما تعيش الأخرى في شقة بمدينة بورتلاند، وتعمل كلتاهما في أعمال السباكة والبستنة بمهارة. ويتجنب الزوجان الطب التقليدي ويفضلان العلاجات العشبية.

بالرغم من تناولهما طعامًا صحيًا، لا يتردد الزوجان في الاستمتاع بالشوكولاتة المحلية والحلويات دون قيود. كما يقول دانو: "الأمر لا يتعلق بما لا تفعله، بل يتعلق بفعل الأشياء الجيدة".