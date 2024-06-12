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كيف يجب التصرف مع المريض على فراش الموت؟ إليكم هذه الخطوات المهمة

منوعات
2024-06-12 | 07:34
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كيف يجب التصرف مع المريض على فراش الموت؟ إليكم هذه الخطوات المهمة
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كيف يجب التصرف مع المريض على فراش الموت؟ إليكم هذه الخطوات المهمة

شارك خبراء الأمور الأساسية التي يجب أن قولها وفعلها أمام القريب أو الصديق على فراش الموت، وكيفية الاستمرار في التحدث إليهم حتى بعد الوفاة.

ووفق موقع "ديلي ميل"، أوصت الممرضات اللّواتي شاهدن وفاة عدد لا يحصى من الأشخاص بإبقاء الكلمات الأخيرة بسيطة وعدم الخوف من إظهار المشاعر.

وينصح الممرضون والممرضات أيضًا "بأخذ وقتك في الوداع الأخير، والتواجد عاطفيًا، وجعل الغرفة مريحة قدر الإمكان لمن تحب".

بدورها، كانت توصية ناريندر بازن الاولى، "قابلة الموت" في ولاية ماين الأميركية، لصحيفة وول ستريت جورنال "جعل البيئة المحيطة بمن تحب هادئة".

وقالت إنه يجب "أن تأخذ وقتك لتقول وداعا لأنه لن يحدث إلا مرة واحدة".

أما بالنسبة لهادلي فلاهوس، وهي ممرضة في دار العجزة في بيلوكسي بولاية ميسيسيبي الأميركية، فقد قدمت بعض التوصيات البسيطة حول ما يجب قوله قبل وفاة الشخص.

وقالت: "يجب أن تقول ما يريدون أن يسمعوه منك. قل أحبك، شكراً لك، سأكون بخير، أنا آسف، أنا أسامحك. هذه الكلمات ستفي بالغرض".  

وقال بوب أوسلاندر، طبيب الرعاية التلطيفية في ولاية كاليفورنيا الأميركية، "إذا كنت لا تعرف ما تقوله، فإن اللمس وحده يكون كافيًا في بعض الأحيان".   

وأضاف أوسلاندر لصحيفة وول ستريت جورنال: "في بعض الأحيان، أفضل شيء يمكنك القيام به هو الجلوس بهدوء وإمساك يد الشخص والسماح له بالشعور بحضورك".

وأوصى الخبير ديفيد كيسلر، الذي ألف 6 كتب عن "نهاية الحياة"، بمواصلة الحديث حتى بعد وفاة الشخص، لأنه يعتقد أن السمع هو أحد آخر الحواس التي تفقد وظيفتها.

ويُذكر أنه بمجرد وفاة الشخص، يجب أن تفكر في مغادرة الغرفة قبل أن يقوم طاقم الرعاية بإزالة الجثة.

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