في المملكة المتحدة... التنانير القصيرة تحرم الطالبات في إحدى المدارس من التعلّم: ما القصّة؟

أعادت مدرسة بريطانية الطالبات لديها إلى منازلهنّ بسبب طول تنانيرهن، زاعمةً أنهنّ "لا يتبعن قواعد الزي الجديد".وتلّقى أولياء الأمور في مدرسة كالديكوت في ويلز بالممكلة المتحدة، رسالة الأسبوع الفائت تشير إلى أن طول تنانير الطالبات يجب أن يصل إلى "الركبة".وقام القائم بأعمال مدير المدرسة ألون إبنيزر بتنفيذ حملة القمع وحذر الآباء في الرسالة: "لن يُسمح للطالبات بالتجول في المدرسة إذا لم يتبعن هذه الإرشادات".وقال أولياء الأمور إنه تم منع حوالي 200 طالبة من الدخول إلى الفصول الدراسية يوم الإثنين الفائت، الأمر الذي أدّى إلى إعادتهنّ إلى منازلهنّ.ومن جهتها، قالت فتاة تبلغ من العمر 14 عاماً لم تكشف عن هويتها، إن أستاذها أمرها بقياس تنورتها بعد وصولها إلى الفصل.وأخبرت الفتاة أنها توجهت مباشرةً إلى الغرفة التي احتجزت الطالبات فيها قبل استبعادهنّ من الفصول الدراسية، وعادت إلى منزلها بسبب ارتداء الرموش الاصطناعية.