اكتشفت أن زوجها يخونها... والصدمة أنها من أفراد العائلة!

كشفت سيدة لم يتم الكشف عن هويتها أن زوجها المصاب بمرض عضال أرسل رسالة إلى أخته غير الشقيقة ليسألها عن لون الملابس الداخلية التي كانت ترتديها.

وقالت: "لقد أزعجني ذلك وأكد الشكوك التي كانت تراودني لسنوات... لقد كانت بينهما علاقة غرامية".

وتابعت "تبلغ من العمر 51 عامًا بينما يبلغ زوجي من العمر 57 عامًا. عندما التقيت به قبل 20 عامًا، قال إنه كانت لديه علاقتان طويلتان الأمد، أحدهما كان مع شابة من الكلية، لكنه لم يتحدث عن الأخرى. ولكن الآن بتّ أعرف السبب: أعتقد أنها أخته غير الشقيقة".

وأضافت السيدة قائلةً: "عمري 53 عامًا وتزوجنا مؤخرًا لأنه تم تشخيص إصابته بالسرطان. لقد تخليت عن العمل لرعايته. وتوفيت حماتي مؤخرًا. أثناء مرضها، كان زوجي يزورها في المستشفى وكان يبقى دائمًا مع أخته غير الشقيقة".

وقالت: "اعتقدت أن هناك شيئًا مراوغًا يحدث بعد ذلك لأنني وجدت زوجًا من ملابسها الداخلية في حقيبته في عطلة نهاية الأسبوع. كان عذره هو أن جروها ظل يركض بملابسها الداخلية، وهكذا انتهى بها الأمر في حقيبته".

وأوضحت السيدة أنها سألت زوجها إذا يقوم بفعل الخيانة، إلا أنه أنكر ذلك. نتيجة ذلك، أخبرته أنه ممنوع من البقاء معها بمفردهما.

ولكن مع تقدم مرض والدته، ظلت أخته غير الشقيقة على اتصال به. ورأت السيدة سلسلة من الرسائل المثيرة للاشمئزاز على تطبيق "واتساب" منها.

وطرحت السيدة السؤال على القرّاء: "أريد أن أتركه ولكن كيف لي أن أفعل ذلك وهو في أيامه الأخيرة؟".