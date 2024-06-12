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برنامج واقعي جديد يصدم المشاهدين... 9 مشتركين في قصر لإنشاء محتوى بذيء! (فيديو)

منوعات
2024-06-12 | 11:37
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برنامج واقعي جديد يصدم المشاهدين... 9 مشتركين في قصر لإنشاء محتوى بذيء! (فيديو)
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برنامج واقعي جديد يصدم المشاهدين... 9 مشتركين في قصر لإنشاء محتوى بذيء! (فيديو)

لقد أصيب المشاهدون بالصدمة من مسلسل واقعي جديد يدور حول حياة نجوم OnlyFans (موقع للمحتوى الجنسي).

ويتبع مسلسل House of Heat تسعة من العاملين بالجنس عبر الإنترنت انتقلوا إلى قصر لإنشاء محتوى بذيء معًا، وفق موقع "ديلي ميل". 

ويتراوح طاقم الممثلين من عارضات البيكيني ومتسابقة سابقة في برنامج Too Hot To Handle وصولاً إلى نجوم إباحيين.

لم يُترك أي شيء تقريبًا للخيال بينما تتعرى المجموعة الفاحشة أمام الكاميرات، وتخوض معارك شرسة، وتتواصل، وتفعل كل ما يلزم لتحقيق أكبر قدر من المال من المشتركين المتعطشين لها.

في الحلقة الأولى، تتفاخر عضوة فريق العمل آفا لويز بأنها تجني ما يصل إلى 125 ألف دولار شهريًا من خلال ممارسة الجنس مع صديقها "فيني" عبر الإنترنت.

وتقول: "أفعل كل شيء حرفيًا على موقع OnlyFans. لدي صور ملابس داخلية، ومقاطع فيديو تحتوي على الكثير من الجنس".

وتكشف الفتاة البالغة من العمر 25 عامًا أيضًا كيف أقنعت عامل البناء السابق فيني بالتخلي عن وظيفته لعمل مقاطع فيديو جنسية معها، قبل أن تدعي أنه الآن "مثلي الجنس مقابل أجر" في حياته المهنية للبالغين.

ويعترف فيني قائلاً: "معظم متابعي على صفحتي على OnlyFans هم من المثليين ويحبونني".

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