سيدة تشعر بالذهول... رصدت شخصين غريبين يتناولان الطعام في حديقة منزلها!

أصيبت أم بالذهول بعد أن اكتشفت وجود زوجين شابين يتناولان الطعام في حديقة منزلها.

وانتقلت السيدة المذكورة إلى موقع Mumsnet، للتعبير عن حيرتها وانزعاجها من الزوجين الجريئين اللذين قررا "تناول العشاء" خارج منزلها مباشرة.

ومنشورها الذي يحمل عنوان "هناك شخصان غريبان يجلسان في حديقتي يتناولان العشاء"، يفصّل اللقاء الغريب: "لقد أخبرتهما أنها ملكية خاصة وليست جزءًا من ممر المشاة بجوار المنزل".

وتابعت: "لقد تجنبت قول أي شيء آخر ولكنني قمت برشّ الماء على النباتات، على بعد حوالي 5 أمتار منهما، بشكل سلبي وعنيف، وهما يتعمدان عدم النظر إليّ".

وقالت: الأم أيضًا: "توقفا فجأة عن تناول الطعام ولكن قررا الجلوس وقراءة كتاب".

وأوضحت السيدة قائلةً: "لدينا ممر مشهور للمشاة بجوار المنزل مباشرةً، وأعتقد أن الناس يفترضون أن حديقتنا هي نوع من الحدائق العامة بسببه. هذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك ولكنها المرة الأولى التي لا يتحركون فيها عندما يُطلب منهم ذلك."

وسرعان ما انتشرت القصة، التي رصدتها صحيفة Liverpool Echo، وجمعت أكثر من 300 تعليق مع المستخدمين الذين حثوها على اتخاذ الإجراءات اللازمة.