أثناء بحثها عن دراجة مسروقة... هذا ما عثرت عليه الشرطة الدنماركية

أدى تحقيق في سرقة مفترضة طالت دراجة هوائية في كوبنهاغن إلى استعادة أعمال فنية كانت قد سُرقت خلال عملية سطو على معرض في نهاية آذار، على ما أعلنت الشرطة الدنماركية الأربعاء.

في العاصمة الدنماركية، سُرقت أكثر من 17 ألف دراجة في عام 2023، بحسب تحقيق أجراه مجلس بلدية المدينة، في وضع يثير قلقاً لدى سكان كوبنهاغن. ويجهّز بعض راكبي الدراجات مركباتهم بنظام تحديد المواقع العالمي ليتمكنوا من رصد مكانها حتى بعد السرقة.

وقد قاد نظام "جي بي اس" الموضوع في الدراجة المسروقة الشرطة إلى عنوان في جنوب كوبنهاغن، حيث أجرى عناصرها عملية تفتيش.

وقالت الشرطة في بيان "ما عُثر عليه في العنوان المعني يتخطى بكثير مجرد دراجة مسروقة".

وأضافت "ضُبطت 11 دراجة نارية وكهربائية، يُعتقد أنها مسروقة، بالإضافة إلى عدد من الأعمال الفنية التي سُرقت من معرض في كوبنهاغن في 31 آذار".

وفي مكان الحادث، تم القبض على رجلين يبلغان 32 و40 عاماً للاشتباه في ارتكابهما السرقة مع أسباب مشددة للعقوبة. وتحققت الشرطة في كيفية حصولهما على الأعمال.

وفي 31 آذار، سُرق ما بين 20 إلى 30 عملاً للفنان كريستيان فون هورنسليث من معرضه أثناء عملية سطو.

وقال فريقه إنه تم العثور على 14 من هذه الأعمال أثناء مداهمات الشرطة، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".