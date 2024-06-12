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لهذا السبب... مسابقة أكل الهوت دوغ الشهيرة تستبعد بطلًا أميركيا!

منوعات
2024-06-12 | 14:00
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لهذا السبب... مسابقة أكل الهوت دوغ الشهيرة تستبعد بطلًا أميركيا!
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لهذا السبب... مسابقة أكل الهوت دوغ الشهيرة تستبعد بطلًا أميركيا!

لهذا السبب... مسابقة أكل الهوت دوغ الشهيرة تستبعد بطلًا أميركيا!

استُبعد بطل أميركي في مسابقة أكل نقانق الهوت دوغ الشهيرة من المسابقة المقررة في 4 تموز في نيويورك بسبب ترويجه لعلامة تجارية منافسة من اللحوم النباتية، على ما أعلن منظم هذا الحدث الذي يعود تاريخه إلى أكثر من قرن.

وكتبت المسابقة التي تحمل اسم "ميجور ليغ إيتينغ" في بيان نشرته عبر منصة إكس "شعرنا بالصدمة عندما علمنا أن جوي تشيستنات اختار تمثيل علامة تجارية منافسة تبيع النقانق النباتية بدلاً من التنافس في "مسابقة ناثان الشهيرة لأكل الهوت دوغ في الرابع من تموز".

وتُنظّم المسابقة الشهيرة منذ عام 1916 في الرابع من تموز من كل عام، وهو يوم العيد الوطني في الولايات المتحدة.

وتجمع المسابقة ما يقرب من 35 ألف مشارك في حي كوني آيلاند على ساحل المحيط الأطلسي في الحي الجنوبي لبروكلين.

وقد فاز تشيستنات، وهو رجل من كاليفورنيا يبلغ طوله 1,85 مترًا ووزنه 104 كيلوغرامات، بالمسابقة 16 مرة ويحمل الرقم القياسي لعدد مرات الفوز.

وفي عام 2021، التهم 76 قطعة نقانق في عشر دقائق، متجاوزاً رقمه القياسي المسجل في العام السابق، لكن المسابقة ترفض السماح للمشاركين فيها بتمثيل علامات تجارية أخرى غيرها.

وتعليقاً على القرار، كتب تشيستنات عبر حسابه على منصة إنستغرام أنه "شعر بخيبة أمل كبيرة عندما علم باستبعاده عبر وسائل الإعلام بعد ما يقرب من 20 عاماً" من المنافسة، لافتاً إلى أنه لا يملك عقدًا مع"ناثانز".

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