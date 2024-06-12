اللحوم تُعبّر عن "لغة الحب" بالنسبة لها... ثنائي على وشك الانفصال والسبب غريب!

اللحوم تُعبّر عن "لغة الحب" بالنسبة لها... ثنائي على وشك الانفصال والسبب غريب!



شارك رجل حيرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تبادل رسائل نصية محرجة مع حبيبته التي لم يلتقِ بها منذ أكثر من عامين، كونهما يعيشان علاقة حب عن بعد.



وفي التفاصيل، الرجل نباتي ولا يأكل اللحوم ولكنه لم يتوقع أن تشتكي حبيبته من الموضوع كونها ليست نباتية.



وأشار الشاب إلى أن حبيبته لم تتقبّل أنها لا تستطيع الذهاب معه إلى المطاعم ومشاركة الوجبات التي تتضمن اللحوم معه.



وقال الشاب إنه على استعداد للذهاب معها إلى أي مطعم وطمأنها بأنه سوف يتناول الأطباق الأخرى الموجودة ضمن القائمة ولكن الفتاة لم تقتنع.



ولم تتأثر حبيبته بما قاله الشاب واعتبرت أنهما لن يتمكنا من "مشاركة أي شيء معا"، ولم يستطع الرجل إقناعها بضرورة البقاء معًا، فاللحوم هي "لغة الحب" بالنسبة لها.



وانتشرت المحادثة التي نشرها الرجل على نطاق واسع بين المتابعين، ووصفها البعض بأنها "المحادثة الأكثر إزعاجًا على الإطلاق".