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وصلت قبل عام من موعد زفاف والدها... خطأ فادح وهذه تفاصيله! (فيديو)

منوعات
2024-06-12 | 14:50
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وصلت قبل عام من موعد زفاف والدها... خطأ فادح وهذه تفاصيله! (فيديو)
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وصلت قبل عام من موعد زفاف والدها... خطأ فادح وهذه تفاصيله! (فيديو)

وصلت قبل عام من موعد زفاف والدها... خطأ فادح وهذه تفاصيله! (فيديو)

قامت امرأة برحلة جوية بلغت مسافتها 1700 ميلًا لحضور حفل زفاف والدها، ولكنها تلقت مفاجأة سيئة عندما وصلت إلى مكان حفل الزفاف، حيث اكتشفت أنها وصلت قبل عام من موعد الحفل.

وفي التفاصيل، شعرت لاريسا باي، البالغة من العمر 29 عامًا، بالسعادة عندما اكتشفت أن والدها سيتزوج.

وعندما اتصل والدها ليخبرها بموعد الزفاف، اعتقدت باي أن الحفل سيُعقد يوم السبت القادم، والذي يصادف عيد ميلاده، لذلك سارعت لحجز رحلة طيران بقيمة 200 جنيه إسترليني.

وعلى الرغم من التواصل مع والدها، لم يدرك أحد خطأ باي حتى وصولها إلى المملكة المتحدة لتجد أنها أخطأت في الموعد.

ورغم قيامها بهذا الخطأ، قررت باي الاستمتاع بالعطلة الصغيرة في المملكة المتحدة قبل العودة إلى ديارها.
 
 

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والدها...

تفاصيله!

(فيديو)

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