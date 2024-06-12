خطأ "ساذج" دمّر علاقتها بصديقاتها وتسبّب بطردها من المجموعة... إليكم ما حصل مع هذه الشابة!

خطأ "ساذج" دمّر علاقتها بصديقاتها وتسبّب بطردها من المجموعة... إليكم ما حصل مع هذه الشابة!



تحدثت شابة عن خطأ "ساذج" قامت به وخسرت بسببه صديقاتها اللواتي استمرت علاقتهن لأكثر من أربع سنوات.



وفي التفاصيل، شرحت الشابة أنها انتقلت من أستراليا إلى شيكاغو للعمل وتعرّفت على صديقاتها هناك، وبدأت المشكلة مع اقتراب حفل زفاف إحداهن والتي اختارت صديقاتها كوصيفات شرف لها.



وكانت تتلقى المجموعة أكثر من ألف رسالة يوميا حول الفساتين والحفلات وكافة تفاصيل الزفاف، الأمر الذي كان يسبب إزعاجًا للشابة في بعض الأحيان.



وعندما كانت الشابة تتحدث مع صديقاتها حول الغرف التي سيحصلن عليها في حفل توديع العزوبية، كانت تقوم بمراسلة والدتها في الوقت نفسه وسألتها الأخيرة عن هوية الصديقة التي ستختارها لمشاركتها الغرفة.



وأرسلت الشابة رسالة مفادها أنها ستكون سعيدة بمشاركة غرفتها مع كافة صديقاتها باستثناء الشابة التي تتمتع برائحة فم كريهة ضمن المجموعة، ولكنها لم ترسل المضمون لوالدتها بل قامت بإرساله لمجموعة الدردشة الجماعية الخاصة بوصيفات العروس عن طريق الخطأ.



ورأت كل صديقاتها الرسالة، واتصلت بها العروس على الفور وتشاجرت معها ومنذ ذلك الحين تم طردها من المجموعة علمًا أنها حاولت الاعتذار مرات عدة.