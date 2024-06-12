امرأة تأكل الاسمنت وغيرها من المواد المؤذية... "إنها بمثابة هرمون السعادة"! (صور)

امرأة تأكل الاسمنت وغيرها من المواد المؤذية... "إنها بمثابة هرمون السعادة"! (صور)



تحدثت امرأة عن معاناتها من اضطراب غريب في الأكل حيث تتناول الاسمنت، لأنها تعاني من حالة صحية نادرة.



وفي التفاصيل، تعاني باتريس بنيامين رامغولام من مرض البيكا، وهو اضطراب نادر يجعل الأشخاص يتناولون مواد غير غذائية، مثل الطباشير، الورق والصابون.



ورغم إدراكها أنها مادة سيئة ومؤذية، قالت باتريس إنها تشتهي مثلا تناول المطهّر منذ أن كانت مراهقة، لأنها تعتبره بمثابة "هرمون السعادة".



وأشارت باتريس إلى أنها تحب "الطعم الجاف" بشكل خاص، ومن المثير للدهشة أنها لم تعاني بعد من أي مشاكل صحية كبيرة نتيجة لحالتها.



وكانت تعيش باتريس منذ الصغر مع جدها وجدتها بعد انفصال اهلها، وعلمت أن عمتها وخالتها كانتا تعانيان من مرض البيكا أيضًا.



وشرحت باتريس الثلاثينية أنها تتمنى التوقف عن القيام بهذه الأفعال من أجل زوجها، لكنها لا تعرف إذا كان بإمكانها القيام بذلك.



وعندما كانت باتريس في الخامسة عشرة من عمرها، التقطت وسيلة حادة لتستطيع أخذ عينات من الجدران لأكلها، واستخرجت ما يُقدَّر بخمس ملاعق صغيرة من الحائط، وعندما لاحظت كل من جدتها وخالتها الضرر اعتقدتا أنه بسبب "التلف".



وقالت باتريس إنها تمارس الآن استراتيجيات اليقظة الذهنية للتعامل مع حالتها، كما أنها تعاني من تشققات في أسنانها نتيجة مضغ أثاث الجدران والاسمنت، وهي تعلم أن هذه الحالة "قد تقتلها"، لكنها تملك الآن "قدرة أكبر للسيطرة عليها".