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هوس غريب من نوعه يصيب حبيبته... و"حياته الجنسية مهددة"!

منوعات
2024-06-12 | 15:50
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هوس غريب من نوعه يصيب حبيبته... و&quot;حياته الجنسية مهددة&quot;!
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هوس غريب من نوعه يصيب حبيبته... و"حياته الجنسية مهددة"!

هوس غريب من نوعه يصيب حبيبته... و"حياته الجنسية مهددة"!

اشتكى أحد الرجال من علاقته التي تجمعه بشريكته بسبب هوس الأخيرة بالملابس والذي يسبب له مؤخرا الكثير من المشاكل، وفق ما نقل موقع "ميرور" البريطاني. 

وفي التفاصيل، عبّر الرجل الثلاثيني عن مخاوفه قائلا إن الأمر قد يبدو وكأنه مزحة ولكن بعد علاقة عامين، بدأت حبيبته بإحضار الملابس الرخيصة إلى منزلهما.

وفي هذا السياق، بدأت الشابة بارتداء الجينز الواسع جدا، كما أنها أصبحت ترتدي الثياب نفسها لمدة ثمانية أيام متتالية.

وعلى الرغم من أن ثيابها لم تكن لها رائحة كريهة، إلا أنها كانت تبدو "قذرة" حسب ما قاله الرجل، الأمر الذي كان يسبّب له نوعا من الذكريات السيئة.

وادعى الرجل أن حياتهما الجنسية "تدهورت تمامًا" الآن بفضل "أزياء وعادات حبيبته"، لكنه لا يعلم كيفية التعامل مع هذه المشكلة لأنها أصبحت مهووسة بأسلوبها الجديد.

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حبيبته...

و"حياته

الجنسية

مهددة"!

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