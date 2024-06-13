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بعد رفض الهبوط الاضطراري... وضع كارثي على متن إحدى الطائرات التركية!

منوعات
2024-06-13 | 05:12
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بعد رفض الهبوط الاضطراري... وضع كارثي على متن إحدى الطائرات التركية!
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بعد رفض الهبوط الاضطراري... وضع كارثي على متن إحدى الطائرات التركية!

بعد رفض الهبوط الاضطراري... وضع كارثي على متن إحدى الطائرات التركية!

تُرك ركاب إحدى الطائرات في حالة يُرثى لها بسبب الحرارة الشديدة على متنها بعد أن تعطل مكيف الهواء ما أدى إلى ارتفاع درجات الحرارة لما فوق الـ50.

وفي التفاصيل، بدأ الركاب بالشعور بالخوف والقلق على متن الطائرة "بوينغ 737-800"، وطالب أحد الأطباء بهبوط الطائرة لأن الاستمرار بالإقلاع سوف يودي بحياة الأطفال. 

وقال دومينيك يانسن، والذي كان متوجهًا مع عائلته إلى وطنه بعد استراحة في تركيا، لوسائل الإعلام الألمانية: "عندما ركبنا، لاحظنا على الفور مدى حرارة الجو على متن الطائرة".

وكان صوت الأطفال يرتفع أكثر فأكثر، وكان الوضع محفوفاً بالمخاطر، وخاف أب وأم على أطفالهما من الموت وانتشر الذعر بين كل المسافرين.

ووفقًا للركاب، لم يكن هناك سوى القليل من المساعدة من قبل الطاقم حيث وصلت درجات الحرارة إلى 52 درجة مئوية. وبدلاً من ذلك، استمرت الاستعدادات للرحلة وتوجهت الطائرة نحو المدرج. 

وعاد الطيار في النهاية نحو صالة المطار، لكن الأمور لم تتحسن هناك أيضًا، ولم تقدّم شركة الطيران أي مساعدة على الإطلاق، وبحسب ما ورد لم توزع حتى الماء.

وردّت شركة "Mavi Gök Airlines" في بيان لها: "إن سلامة ورفاهية ركابنا وطاقمنا هي أولويتنا القصوى". كما وعدت الشركة بالعمل مع الجهات المعنية لمنع تكرار حصول حوادث كهذه في المستقبل.
 

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