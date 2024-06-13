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ما فعلته هذه المرأة فاجأ الجميع: مشت عارية تماماً في أحد المطارات والسبب صادم!
منوعات
2024-06-13 | 05:24
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ما فعلته هذه المرأة فاجأ الجميع: مشت عارية تماماً في أحد المطارات والسبب صادم!
ما فعلته هذه المرأة فاجأ الجميع: مشت عارية تماماً في أحد المطارات والسبب صادم!
ظهرت راكبة غاضبة في مطار نينوي أكينو الدولي في الفيليبين وهي عارية تماماً أثناء مشيها أمام حراس الأمن احتجاجاً على دفع الرسوم لاستخدام المرحاض.
وأنهت السائحة الفيتنامية نجوين ثويترانغ إجازتها في الفيليبين عندما زُعم أن الشرطة طالبتها أيضاً بدفع ثمن التأشيرة التي تجاوزت مدة إقامتها يوم السبت الفائت.
وعارضت السائحة دفع الرسوم قبل أن تقتحم المرحاض المخصص للنساء وتخرج منه بعد دقائق عارية تماماً وتذهب للسير بهدوء عبر البوابات الأمنية وصولاً إلى مكتب الهجرة.
وتمكن حرّاس الأمن من توقيف المرأة وقدموا لها الملابس والطعام والمشروبات، ولم يتم الإبلاغ عن إلحاقها الأذى بالركاب الآخرين.
وخضعت نجوين لفحص طبي قبل أن يُسمح لها أخيراً بالصعود على متن طائرة متوجهة إلى هانوي في فيتنام، في صباح اليوم التالي بعد تسوية رسوم تجاوز مدة إقامتها.
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اتُهمت بالتدريس وهي في حالة سكر... ولكن ما حدث معها لاحقاً لم يكن متوقعاً!
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