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اتُهمت بالتدريس وهي في حالة سكر... ولكن ما حدث معها لاحقاً لم يكن متوقعاً!

منوعات
2024-06-13 | 05:30
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اتُهمت بالتدريس وهي في حالة سكر... ولكن ما حدث معها لاحقاً لم يكن متوقعاً!
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اتُهمت بالتدريس وهي في حالة سكر... ولكن ما حدث معها لاحقاً لم يكن متوقعاً!

اتُهمت بالتدريس وهي في حالة سكر... ولكن ما حدث معها لاحقاً لم يكن متوقعاً!

تم القبض على مدرسة تُدعى ويندي مونسون بتهمة التدريس وهي مخمورة، لكنّها لن تواجه أي اتهامات بسبب نقص الأدلة.

واعتُقلت مونسون وهي مدرسة للصف الثاني، في 2 تشرين الأول 2023 بعدما تم تنبيه نواب عمدة مقاطعة سوتر إلى وجود موظفة في مدرسة نوسترو الابتدائية في شمال ساكرامنتو بكاليفورنيا بحالة سكر.

ولم يجد ممثلو الإدعاء أدلة كافية لإثبات ارتكاب هذه الجريمة، وقالت جينيفر دوبري، المدعي العام لمقاطعة سوتر: "هذا السلوك مستهجن". 

ووصل النواب إلى المدرسة ودخلوا إلى فصل مونسون حيث بدت وكأنها تتلعثم في حديثها وتم احتجازها للاشتباه في قيادتها تحت تأثير الكحول وتعريض الأطفال للخطر. 

ولم تثبت لقطات الفيديو لمونسون وهي تقود سيارتها إلى المدرسة أنها كانت مخمورة، ولم تظهر عليها علامات واضحة على إصابتها بالضعف بعد خروجها من سيارتها.

وتضمن التحقيق مقابلات مع طلاب مونسون الحاليين والسابقين، لكنه لم يتمكن أيضاً من تحديد ما إذا كانت في حالة سكر أثناء القيادة إلى العمل أو إذا بدأت بالشرب في المدرسة.

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