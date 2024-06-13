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o
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أقذر قصّة على الإطلاق... سيّدة تحوّل منزلها إلى "مملكة للفئران" وهذا كان مصيرها!
منوعات
2024-06-13 | 06:58
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أقذر قصّة على الإطلاق... سيّدة تحوّل منزلها إلى "مملكة للفئران" وهذا كان مصيرها!
أقذر قصّة على الإطلاق... سيّدة تحوّل منزلها إلى "مملكة للفئران" وهذا كان مصيرها!
مُنعت سيّدة بريطانية تُدعى سارة جوردان من الاحتفاظ بالحيوانات الأليفة بعد العثور على أكثر من 100 ألف فئر أليف في منزلها بظروف قذرة.
وحُكم على جوردان ، 31 عامًا، بالسجن مع وقف التنفيذ بعدما ثبت أنها سمحت لـ 112 فأراً بالتكاثر خارج نطاق السيطرة وإثارة أعمال شغب في منزلها.
وأصيب الضباط بالصدمة بعد شم رائحة أمونيا قوية أثناء دخولهم إلى المنزل ما جعلهم يكافحون من أجل التنفس.
وعثر الضباط على قفصين كبيرين للفئران وثلاثة أقفاص صغيرة بينما سُمح للفئران الأخرى بالركض بحرية.
وبنت الفئران أعشاشاً كبيرة لها داخل مجموعة من الأدراج وتحت رف الكتب وكانت تكافح من أجل العيش من دون ماء أو طعام.
واستمعت المحكمة إلى أن الفئران كانت تعطس وظهرت عليها أعراض ضيق التنفس على الأرجح بسبب الأمونيا.
وقضت المحكمة بسجن جوردان لمدة 4 أسابيع مع وقف التنفيذ لمدة 18 شهراً، وتم فرض حظر تجول عليها لمدة 60 يومًا من الساعة 8 مساءً حتى 7 صباحًا، كما مُنعت من تربية الحيوانات الأليفة باستثناء القطط.
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