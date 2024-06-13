طالبة جامعية فقدت حياتها بشكل مفاجئ... والسبب: مسكّن للألم!

تناولت طالبة طب في نيويورك تبلغ من العمر 19 عامًا ما اعتقدت أنه دواء "بيركوسيت" المسكن للألم قبل أن تموت بسبب جرعة زائدة من دواء "الفنتانيل".والتحقت بايج غيبونز، وهي مراهقة من نيويورك، بكليات هوبارت وويليام سميث عندما تناولت هي وصديقتها ما قيل لهما إنه حبة من دواء "بيركوسيت" في عام 2022، ولكن تبين لاحقاً أنها جرعة مميتة بنسبة 100 في المئة من "الفنتانيل".وقال والد بايج، ديفيد غيبونز، في مقابلة مع مكتب نيويورك لخدمات ودعم الإدمان: "كانت في منزل أحد الأصدقاء وتناولت عقار بيركوسيت"، بينما رفضت صديقتهما الأخرى تناوله خوفاً من الموت.ومن جهتها، قالت والدة بايج، كيت: "ربما كانت تثق بصديقتها أو بشخص تعرفانه"، مضيفةً: " لقد اعتقدنا أنها ساذجة بعض الشيء لأن هذا الخطأ كلّفها حياتها".