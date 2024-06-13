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"أريدها أن تقوم بهذا الأمر مع غيري": ما يرغب هذا الرجل بالحصول عليه صادم!

منوعات
2024-06-13 | 09:11
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&quot;أريدها أن تقوم بهذا الأمر مع غيري&quot;: ما يرغب هذا الرجل بالحصول عليه صادم!
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"أريدها أن تقوم بهذا الأمر مع غيري": ما يرغب هذا الرجل بالحصول عليه صادم!

"أريدها أن تقوم بهذا الأمر مع غيري": ما يرغب هذا الرجل بالحصول عليه صادم!

تحدث رجل أربعيني عن زواجه المفعم بالتجارب الجنسية والذي دام 15 عامًا، حيث قام الأخير مع زوجته بتجارب جنسية عدة كونهما اتفقا على القيام بأي شيء جنسي غريب مرة واحدة معا.

وفي هذا السياق، ذهب الرجل مع زوجته إلى حفلة جنسية ذات مرة، ومارسا الجنس في الهواء الطلق، وفي أماكن محفوفة بالمخاطر. لقد كانت جميعها تجارب ممتعة، ما جعلهما أقرب لبعضهما البعض.

ولم يتوقع الرجل أن تثيره تجربةغريبة من نوعها، وكل ما عليه فعله هو الجلوس  بصمت ومراقبة زوجته أثناء ممارستها الجنس مع رجل آخر أمامه.

وبالفعل، قام الثنائي حينها بالمغامرة واتفقا مع رجل للقيام بذلك، ومارس الأخير الجنس مع المرأة أمام زوجها لساعات، حيث جلس وهو يشاهد بصمت والدهشة كانت أنه انجذب لشعور الإهانة والعجز أمام مشهد كهذا.

ومنذ ذلك الحين، قال الرجل إنه يتخيل دائما ما حدث في تلك الليلة، ويتحدث في بعض الأحيان عن الحادثة مع زوجته ولكنها لم تقترح القيام بذلك مرة أخرى أبدًا.

وعبّر الرجل عن رغبته الكبيرة بتكرار هذه التجربة ولكنه لا يعلم كيفية طرح الموضوع مع زوجته، لأنه يشعر بالقلق مما ستظنه بحال علمت كم استمتع الأخير بالحادثة.
 

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