الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
32
o
الجنوب
29
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
30
o
كسروان
30
o
متن
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
جدل
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
32
o
الجنوب
29
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
30
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
"أريدها أن تقوم بهذا الأمر مع غيري": ما يرغب هذا الرجل بالحصول عليه صادم!
منوعات
2024-06-13 | 09:11
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
"أريدها أن تقوم بهذا الأمر مع غيري": ما يرغب هذا الرجل بالحصول عليه صادم!
"أريدها أن تقوم بهذا الأمر مع غيري": ما يرغب هذا الرجل بالحصول عليه صادم!
تحدث رجل أربعيني عن زواجه المفعم بالتجارب الجنسية والذي دام 15 عامًا، حيث قام الأخير مع زوجته بتجارب جنسية عدة كونهما اتفقا على القيام بأي شيء جنسي غريب مرة واحدة معا.
وفي هذا السياق، ذهب الرجل مع زوجته إلى حفلة جنسية ذات مرة، ومارسا الجنس في الهواء الطلق، وفي أماكن محفوفة بالمخاطر. لقد كانت جميعها تجارب ممتعة، ما جعلهما أقرب لبعضهما البعض.
ولم يتوقع الرجل أن تثيره تجربةغريبة من نوعها، وكل ما عليه فعله هو الجلوس بصمت ومراقبة زوجته أثناء ممارستها الجنس مع رجل آخر أمامه.
وبالفعل، قام الثنائي حينها بالمغامرة واتفقا مع رجل للقيام بذلك، ومارس الأخير الجنس مع المرأة أمام زوجها لساعات، حيث جلس وهو يشاهد بصمت والدهشة كانت أنه انجذب لشعور الإهانة والعجز أمام مشهد كهذا.
ومنذ ذلك الحين، قال الرجل إنه يتخيل دائما ما حدث في تلك الليلة، ويتحدث في بعض الأحيان عن الحادثة مع زوجته ولكنها لم تقترح القيام بذلك مرة أخرى أبدًا.
وعبّر الرجل عن رغبته الكبيرة بتكرار هذه التجربة ولكنه لا يعلم كيفية طرح الموضوع مع زوجته، لأنه يشعر بالقلق مما ستظنه بحال علمت كم استمتع الأخير بالحادثة.
المصدر
آخر الأخبار
منوعات
الأمر
غيري":
الرجل
بالحصول
صادم!
التالي
بعد رفض الهبوط الاضطراري... وضع كارثي على متن إحدى الطائرات التركية!
هوس غريب من نوعه يصيب حبيبته... و"حياته الجنسية مهددة"!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2024-05-15
"اعتقدت أنها حبوب بن منتشرة في خزانتي ثم بدأت في التحرك"... ما عثرت عليه هذه السيدة مقزز وصادم! (صور)
منوعات
2024-05-15
"اعتقدت أنها حبوب بن منتشرة في خزانتي ثم بدأت في التحرك"... ما عثرت عليه هذه السيدة مقزز وصادم! (صور)
0
منوعات
2024-06-11
ضبط زوجته وهي تخونه في سيارة بالقرب من منزلهما... "هوية الرجل الذي خانتني معه صدمتني"!
منوعات
2024-06-11
ضبط زوجته وهي تخونه في سيارة بالقرب من منزلهما... "هوية الرجل الذي خانتني معه صدمتني"!
0
آخر الأخبار
2024-06-03
باسيل لـ"عشرين 30": حرب الـ2006 أمنت لنا فترة من الإستقرار لم يكن بإمكان إسرائيل التعدي عليها
آخر الأخبار
2024-06-03
باسيل لـ"عشرين 30": حرب الـ2006 أمنت لنا فترة من الإستقرار لم يكن بإمكان إسرائيل التعدي عليها
0
أخبار دولية
2024-05-29
نيكي هايلي تكتب عبارة "أقضوا عليهم" على قذيفة إسرائيلية...
أخبار دولية
2024-05-29
نيكي هايلي تكتب عبارة "أقضوا عليهم" على قذيفة إسرائيلية...
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
11:59
كانت "مرعوبة" من العيش دون زوجها... فتوفيت قبله بـ3 أيام! (صورة)
منوعات
11:59
كانت "مرعوبة" من العيش دون زوجها... فتوفيت قبله بـ3 أيام! (صورة)
0
منوعات
11:45
امرأة تكتشف أن جيرانها قد يسمعون نشاطاتها مع زوجها عبر الجدران: "هل يجب أن أعتذر؟"
منوعات
11:45
امرأة تكتشف أن جيرانها قد يسمعون نشاطاتها مع زوجها عبر الجدران: "هل يجب أن أعتذر؟"
0
منوعات
11:33
تغيير مسار طائرة خلال رحلة جوية... لن تصدقوا ما قام به أحد الركاب!
منوعات
11:33
تغيير مسار طائرة خلال رحلة جوية... لن تصدقوا ما قام به أحد الركاب!
0
منوعات
11:24
أخطاء شائعة تقعون بها أثناء غسيل الملابس... تجنبوها الآن!
منوعات
11:24
أخطاء شائعة تقعون بها أثناء غسيل الملابس... تجنبوها الآن!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
04:54
21 مليون دولار... المعجب "المصفوع" من عمرو دياب يطالب بتعويض!
فنّ
04:54
21 مليون دولار... المعجب "المصفوع" من عمرو دياب يطالب بتعويض!
0
فنّ
04:35
بعد الإعتزال والتوبة وارتداء الحجاب.. أنجي خوري تستعد للزواج وهوية العريس ستصدمكم!
فنّ
04:35
بعد الإعتزال والتوبة وارتداء الحجاب.. أنجي خوري تستعد للزواج وهوية العريس ستصدمكم!
0
منوعات
11:24
أخطاء شائعة تقعون بها أثناء غسيل الملابس... تجنبوها الآن!
منوعات
11:24
أخطاء شائعة تقعون بها أثناء غسيل الملابس... تجنبوها الآن!
0
آخر الأخبار
10:19
النائب جبران باسيل في مؤتمر صحفي: نبني علاقة ايجابية مع الرئيس بري لصالح البلد واتفقنا معه على ان لا يمكن لاحد ان يكسر احد واتفقنا ايضا على ان الاولوية للتوافق قبل الانتخاب لتأمين فرصة نجاح للعهد
آخر الأخبار
10:19
النائب جبران باسيل في مؤتمر صحفي: نبني علاقة ايجابية مع الرئيس بري لصالح البلد واتفقنا معه على ان لا يمكن لاحد ان يكسر احد واتفقنا ايضا على ان الاولوية للتوافق قبل الانتخاب لتأمين فرصة نجاح للعهد
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
توتال تمسك بالساحة اللبنانية
تقارير نشرة الاخبار
13:22
توتال تمسك بالساحة اللبنانية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
اسرائيل تهاجم لبنان... بالمنجنيق
تقارير نشرة الاخبار
13:18
اسرائيل تهاجم لبنان... بالمنجنيق
0
تقارير نشرة الاخبار
13:15
حماوة المشهد جنوباً بين حزب الله وإسرائيل تتصاعد
تقارير نشرة الاخبار
13:15
حماوة المشهد جنوباً بين حزب الله وإسرائيل تتصاعد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:14
عجقة طيارات وركّاب.... "العطلة بلبنان"!
تقارير نشرة الاخبار
13:14
عجقة طيارات وركّاب.... "العطلة بلبنان"!
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:47
مقدمة النشرة المسائية 13-6-2024
مقدمة نشرة الاخبار
12:47
مقدمة النشرة المسائية 13-6-2024
0
أخبار لبنان
10:26
طلاب مركز فغال يحتفلون بختام السنة الدراسية (فيديو)
أخبار لبنان
10:26
طلاب مركز فغال يحتفلون بختام السنة الدراسية (فيديو)
0
أخبار لبنان
07:53
وليام نون: نأمل بالوصول الى قرار ظني قريبا بقضية انفجار المرفأ
أخبار لبنان
07:53
وليام نون: نأمل بالوصول الى قرار ظني قريبا بقضية انفجار المرفأ
0
أمن وقضاء
07:09
جريمة في عجلتون والضحية أم لثلاثة اطفال... إليكم التفاصيل
أمن وقضاء
07:09
جريمة في عجلتون والضحية أم لثلاثة اطفال... إليكم التفاصيل
0
أخبار دولية
06:55
وزير الخارجية العراقي يحذر من خطر توسّع النزاع بجنوب لبنان... باقري: الكيان الصهيوني قد يسعى إلى ارتكاب أخطاء أخرى
أخبار دولية
06:55
وزير الخارجية العراقي يحذر من خطر توسّع النزاع بجنوب لبنان... باقري: الكيان الصهيوني قد يسعى إلى ارتكاب أخطاء أخرى
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
04:35
بعد الإعتزال والتوبة وارتداء الحجاب.. أنجي خوري تستعد للزواج وهوية العريس ستصدمكم!
فنّ
04:35
بعد الإعتزال والتوبة وارتداء الحجاب.. أنجي خوري تستعد للزواج وهوية العريس ستصدمكم!
2
أخبار لبنان
06:13
عبد المسيح يعلن انسحابه من كتلة "تجدد"
أخبار لبنان
06:13
عبد المسيح يعلن انسحابه من كتلة "تجدد"
3
أمن وقضاء
01:48
جريمة مروعة في عجلتون... عاملة كاميرونية قتلت مخدومتها طعناً
أمن وقضاء
01:48
جريمة مروعة في عجلتون... عاملة كاميرونية قتلت مخدومتها طعناً
4
فنّ
04:54
21 مليون دولار... المعجب "المصفوع" من عمرو دياب يطالب بتعويض!
فنّ
04:54
21 مليون دولار... المعجب "المصفوع" من عمرو دياب يطالب بتعويض!
5
خبر عاجل
15:34
ابو فاعور لـ حوار المرحلة : لا نسعى لعزل القوات وباسيل لم يتحدث عن هذا الأمر حتى وعلاقتنا مع جعجع فيها من الرحابة الشخصية ولا نرى أي مصلحة من الاشتباك مع بري لأنه المفتاح للمخرج مما نعيشه
خبر عاجل
15:34
ابو فاعور لـ حوار المرحلة : لا نسعى لعزل القوات وباسيل لم يتحدث عن هذا الأمر حتى وعلاقتنا مع جعجع فيها من الرحابة الشخصية ولا نرى أي مصلحة من الاشتباك مع بري لأنه المفتاح للمخرج مما نعيشه
6
أمن وقضاء
07:09
جريمة في عجلتون والضحية أم لثلاثة اطفال... إليكم التفاصيل
أمن وقضاء
07:09
جريمة في عجلتون والضحية أم لثلاثة اطفال... إليكم التفاصيل
7
فنّ
04:47
رسالة نادين الراسي لمن يهمّه الأمر: إذا أردت دخول حياتي... (فيديو)
فنّ
04:47
رسالة نادين الراسي لمن يهمّه الأمر: إذا أردت دخول حياتي... (فيديو)
8
منوعات
05:12
بعد رفض الهبوط الاضطراري... وضع كارثي على متن إحدى الطائرات التركية!
منوعات
05:12
بعد رفض الهبوط الاضطراري... وضع كارثي على متن إحدى الطائرات التركية!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More