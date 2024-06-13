اتهامات تطال إيلون ماسك: أقام علاقة مع مديرة في شركته وهذا ما طلبه من موظفة أخرى!

تتداول أخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى أن الملياردير إيلون ماسك أقام علاقات جنسية مع مديرة تنفيذية في شركة SpaceX ومتدربة سابقة، كما طلب من موظفة أخرى "إنجاب أطفاله".

وتكشف هذه التقارير الحديثة الحياة الشخصية لملياردير التكنولوجيا، والتي تتهمه بتجاوز الحدود أثناء العمل.

وتزعم صحيفة "وول ستريت جورنال" أن ماسك، البالغ من العمر 52 عامًا، كان متورطًا مع متدربة تصغره بـ 20 عامًا وحاول "إشعال الرومانسية" عندما انضمت رسميًا إلى الشركة.

ويُزعم أنها التقت بماسك لأول مرة في أوائل عام 2010 عندما كانت لا تزال في الكلية بعد أن اتصلت به بشأن تحسين SpaceX.

واصطحب ماسك الشابة المذكورة إلى صقلية في إيطاليا، حيث كان يحضر مؤتمرًا حصريًا لشركة غوغل، بحسب "ديلي ميل".

وفي عام 2017، اتصل ماسك مرة أخرى ليعرض على الشابة وظيفة بدوام كامل في SpaceX. ويزعم أنه دعاها لتناول المشروبات ولمس ثدييها، إلا أنه قال: "لا ينبغي لي أن أفعل هذا".