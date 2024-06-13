لم تنم لمدة ليلتين متتاليتين... معاناة هذه المرأة ليلا لا تُصدق

لم تنم لمدة ليلتين متتاليتين... معاناة هذه المرأة ليلا لا تُصدق



تحدثت امرأة ثلاثينية عن معاناتها مع النوم كونها لم تنم على الإطلاق لمدة ليلتين متتاليتين، وتعاني من الأرق منذ أشهر عدة، لكن الأمر لم يكن بهذا السوء من قبل.



وفي التفاصيل، قالت المرأة أنها حاولت كافة الحلول الممكنة للتخلص من هذه المشكلة، وتناولت الحليب، وجربت الحمامات الدافئة والعلاجات العشبية، ولكن من دون جدوى.



وبالرغم من أنها تشعر بالإرهاق، إلا أن هذه المرأة تبدأ في اللحظة التي تستلقي فيها على السرير، في التفكير بكافة الأمور من حولها، كالكتب والأخبار التي قرأتها، الأمور التي يقولها الناس لها، والأفلام التي تؤثر في نفسها.



وقالت المرأة إن شريكها يشعر بالقلق عليها، لكنه وقع في حيرة أيضًا كونها لا تريد الذهاب لزيارة الطبيب لانه سوف يطلب لها إجازة مرضية، الأمر الذي سيسبب لها مشكلة في عملها، كما أنها لا تريد تعاطي الأدوية المهدئة والإدمان عليها.