"العلاقة جيدة ولكن"... ما تريده هذه الشابة جعلها تشعر وكأنها "سطحية"!

"العلاقة جيدة ولكن"... ما تريده هذه الشابة جعلها تشعر وكأنها "سطحية"!



اعترفت امرأة بأنها "قابلت شخصًا عبر الإنترنت"، لكنها شعرت بأنها "سطحية" لأنها كانت تحكم عليه لأن قامته أقصر من المعتاد.



وفي التفاصيل، قالت المرأة إنها التقت بشخص ما عبر الإنترنت، وجمعهما موعد في عطلة نهاية الأسبوع وكانت علاقتهما جيدة حقًا ولكن الرجل قصير جدًا.



وشرحت المرأة أنها شعرت بأنها سطحية للغاية بسبب تفكيرها بهذه الطريقة، ولكنها كانت تشعر دائمًا بالانجذاب نحو الرجل الطويل.