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أخطاء شائعة تقعون بها أثناء غسيل الملابس... تجنبوها الآن!

منوعات
2024-06-13 | 11:24
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أخطاء شائعة تقعون بها أثناء غسيل الملابس... تجنبوها الآن!
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أخطاء شائعة تقعون بها أثناء غسيل الملابس... تجنبوها الآن!

كشف خبير منتجات تنظيف عن خرافات الغسيل الشائعة التي يمكن أن تدمر الملابس أثناء الغسيل.

وقال مايكل فوربس: "من المفاهيم الخاطئة الشائعة أن إضافة المزيد من المنظفات إلى الغسيل سيؤدي إلى ملابس أكثر نظافة".

وأضاف: "في حين أن المنظفات ضرورية للمساعدة في إزالة البقع من الملابس، فإن الكثير منها ستخلق في الواقع طبقة على الملابس مما يساعد على حبس الأوساخ بدلاً من إزالتها. ويمكن للمنظفات الزائدة أيضًا أن تلحق الضرر بالغسالة لأنها تحتاج إلى العمل بجهد أكبر لإزالة رغوة الصابون الزائدة."

كما شدّد على التحقق دائمًا من تعليمات المنظف للتأكد من أنك تستخدم الكمية الصحيحة للغسيل. كما يجب دائمًا وضع المنظفات السائلة والمسحوقة في درج المنظفات بحيث تتم إضافتها في الوقت المناسب أثناء دورة الغسيل، بينما يجب وضع الكبسولات في المكان الصحيح قبل أي غسلة.

وأضاف الخبير: "يعتقد الكثير من الناس أنه يجب إضافة منعم الأقمشة إلى كل غسلة، لكن هذا ليس الحال. لا ينبغي أبدًا استخدام منعم الأقمشة مع الأقمشة الماصة للرطوبة، والأقمشة المصممة لسحب الرطوبة من الجلد مثل المناشف والملابس الرياضية، لأنها يمكن أن تسبب تراكمًا على سطح المنتج مما يقلل من قدرتها على التقاط الرطوبة".

وتابع "لا ينبغي أيضًا استخدام منعم الأقمشة على الملابس المقاومة للماء لأنه يقلل من الحماية مما يجعلها أقل مقاومة للما. بدلاً من إضافته إلى كل دورة غسيل، يوصى بإضافته مرة واحدة كل فترة بعد خمس غسلات تقريبًا. وهذا سيمنع نسيج الأقمشة من التدهور مع مرور الوقت".

وأوضح أن العديد من الأشخاص قد يقومون بفصل الملابس البيضاء والداكنة خوفًا من أن الألوان قد تسيل وتلطخ بعضها البعض. لكن الأهم هو فصل الملابس عن القماش.

وتشمل الفئات الأربع الرئيسية الأقمشة القطنية والاصطناعية والصوفية والرقيقة.

كما أن الغسالات لا تقوم بتنظيف نفسها بنفسها بالرغم من قيامها بتنظيف الملابس، ويجب تنظيفها بين الحين والآخر.

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خبير

أخطاء شائعة

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