تغيير مسار طائرة خلال رحلة جوية... لن تصدقوا ما قام به أحد الركاب!

اضطرت طائرة تابعة لشركة JET2 كانت متجهة من غلاسكو (اسكتلندا) إلى تينيريفي (جزيرة في اسبانيا) إلى تغيير مسارها بعد حادثة اعتداء قام بها أحد الركاب على طاقم الطائرة والمسافرين الآخرين.

ووفق موقع "ذا صن"، أقلعت الطائرة من غلاسكو قبل الساعة الرابعة مساء يوم الأربعاء، إلا أن الأجواء باتت فوضوية عندما أصبح أحد الركاب، الذي يُعتقد أنه كان مخمورًا، عنيفًا.

وبحسب التقارير، بدأ الرجل في مهاجمة أفراد الطاقم ومحاولة الاعتداء على ركاب آخرين. واضطر عدد من الأشخاص على متن الطائرة إلى كبح جماحه حتى تتمكن الطائرة من الهبوط بسلام. نتيجة لذلك، تم تحويل مسار الطائرة إلى مطار شانون في أيرلندا، حيث هرعت قوات الشرطة إلى المكان.

وتم توثيق الواقعة من خلال لقطات على متن الطائرة تظهر الرجل وهو يُسحب منها وقد تم تقييد يديه وذراعيه خلف ظهره، بينما استخدم أحد رجال الشرطة حزام الأمان لسحبه من ساقيه. كما شوهد الرجل وهو يصرخ أثناء اقتياده من قبل الضباط.