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العالم الهولندي يضرب من جديد: زلزال قوي مرتقب في هذا التاريخ يهدد 3 دول... لبنان واحد منها؟!

منوعات
2024-06-13 | 15:32
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العالم الهولندي يضرب من جديد: زلزال قوي مرتقب في هذا التاريخ يهدد 3 دول... لبنان واحد منها؟!
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العالم الهولندي يضرب من جديد: زلزال قوي مرتقب في هذا التاريخ يهدد 3 دول... لبنان واحد منها؟!

أعلن راصد الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس توقعا جديدا لزلزال مرتقب، وحدد المناطق التي ستتأثر بهذه التحركات في الأيام المقبلة.

ولفت العالم الهولندي إلى أن كوكب الزهرة سيكون الجمعة في زاوية قائمة مع الأرض ونبتون ما يشير الى احتمال حدوث نشاط زلزالي أكبر في اليوم الخامس عشر أو السادس عشر.

وحذر هوغريبتس من أن الفترة من 15 إلى 16 حزيران ربما تكون الأكثر أهمية، مع احتمال لنشاط زلزالي أكبر يتراوح بين 6 و7 درجات على مقياس ريختر.

وتحدث عن بعض المجموعات الهندسية المهمة في اليوم السابع عشر. حيث ستكون الأرض مرة أخرى في وضع الزاوية اليمنى مع كوكب الزهرة ونبتون.

وحدد العالم الهولندي توقعاته في تركيا والشرق الأوسط وأفريقيا. وقال إنه "بالنظر إلى حجم الشذوذ، أتوقع حدوث زلزال بقوة 6 درجات".

وأضاف أن تركيا وسوريا ولبنان جزء من المنطقة المحفوفة بالمخاطر، ولكن أيضًا شرق إفريقيا ويمكن أن يكون هناك أيضًا نشاط زلزالي بقوة 7 درجات.

وشدد على أن تركيا وسوريا ولبنان، وخاصة تركيا، هي المنطقة الأكثر نشاطًا زلزاليًا.

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