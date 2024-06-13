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طلقته زوجته بعد 20 سنة من الزواج فقرر أن يقاضي شركة آبل... إليكم القصة الغريبة!

منوعات
2024-06-13 | 16:03
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طلقته زوجته بعد 20 سنة من الزواج فقرر أن يقاضي شركة آبل... إليكم القصة الغريبة!
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طلقته زوجته بعد 20 سنة من الزواج فقرر أن يقاضي شركة آبل... إليكم القصة الغريبة!

رفع رجل أعمال، كان يتواصل مع بائعات الهوى عبر iMessage، دعوى قضائية ضد شركة Apple بسبب خسارة 5 ملايين جنيه إسترليني عندما طلقته زوجته بعد أن عثرت على النصوص "المحذوفة" على جهاز iMac الخاص بالعائلة. 

وقال ريتشارد، وهو اسم مستعار، إنه بدأ بمقابلة بائعات هوى في السنوات الأخيرة من زواجه، وكان يتحدث إليهن عبر تطبيق iMessage. وبعد الموافقة على مقابلتهم، كان يقوم بحذف الرسائل، معتقدًا أنها لن تظهر مرة أخرى أبدًا، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

ولكن ما أثار رعبه هو أنه عندما نقرت زوجته على iMessage على جهاز iMac الخاص بالعائلة، أظهر ذلك أن آخر رسالة أرسلها إلى هاتف iPhone الخاص بشخص آخر كانت إلى بائعة هوى.

وعندما بحثت في الرسائل بشكل أعمق، اكتشفت رسائل تعود لسنوات عدة إلى البغايا، والتي اعتقد زوجها أنها لن تظهر مرة أخرى، حسبما ذكرت صحيفة التايمز.

وبعد أن أطلعته باكتشافها، تقدمت الزوجة بطلب الطلاق في غضون شهر.

ريتشارد، رجل أعمال في منتصف العمر وأب من إنكلترا، يطلق الآن دعوى قضائية ضد شركة أبل في محاولة لاسترداد مبلغ الـ 5 ملايين جنيه إسترليني الذي فقده في الطلاق، بالإضافة إلى التكاليف القانونية.

ويدعي أن عملاق التكنولوجيا لا يوضح أن رسائل iMessage المرسلة إلى مستخدم iPhone آخر يمكن رؤيتها على أجهزة Apple المرتبطة الأخرى - حتى لو تم حذفها على الهاتف.

وقال لصحيفة التايمز: "إذا قيل لك أن الرسالة قد تم حذفها، فيحق لك أن تعتقد أنها محذوفة".

"الأمر برمته مؤلم للغاية. لقد كانت طريقة وحشية للغاية لمعرفة ذلك بالنسبة لزوجتي. أفكاري هي أنه لو كنت قادرًا على التحدث معها بعقلانية ولم يكن لديها مثل هذا الإدراك القاسي للأمر، فربما لا أزال متزوجًا."

وقال ريتشارد للصحيفة إنه وزوجته كانا متزوجين بسعادة لأكثر من 20 عاما حتى تم الكشف عن خيانته.

إنه يعتقد أن ما كان يفعله لم يكن سيئًا مثل وجود علاقة غرامية كاملة وأن الزوجين ربما كانا قادرين على اجتياز الملحمة إذا لم تكن "مفاجئة ووحشية ومزعجة".

وقال ريتشارد إنه كان يعتقد أنه سيصاب بنوبة قلبية بسبب الضغط الذي سببه الوضع واضطر إلى تناول المهدئات لتقليل نوبات الهلع.

ويقول ريتشارد منذ طلاقه إنه سمع عن آخرين يعانون من نفس المشاكل التي واجهها.

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