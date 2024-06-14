"إذا كنتم تقرأون رسالتي فهذا يعني أنني مت"... بعد وفاتها: رسالة مؤثرة من معلمة لمتابعيها وهذا ما جاء فيها!

تمساح ضخم يلتهم أمًا بلا مأوى في هذا البلد: لقطات مرعبة توثق الهجوم المميت (صور)

تمساح ضخم يلتهم أمًا بلا مأوى في هذا البلد: لقطات مرعبة توثق الهجوم المميت (صور)

طلقته زوجته بعد 20 سنة من الزواج فقرر أن يقاضي شركة آبل... إليكم القصة الغريبة!