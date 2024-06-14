تمساح ضخم يلتهم أمًا بلا مأوى في هذا البلد: لقطات مرعبة توثق الهجوم المميت (صور)

أظهرت لقطات مرعبة تمساحًا بطول 14 قدمًا يحتوي على جثة أم تبلغ من العمر 41 عامًا في بطنه. التمساح التهم سابرينا بيكهام بعد أن جرها إلى قناة في منطقة كليرووتر الواقعة بولاية فلوريدا الأميركية.

وكانت بيكهام بلا مأوى وتقيم في معسكر قريب من مكان وجود التمساح وقت وقوع الحادث، وفق موقع "ديلي ميل".

وشوهد في الفيديو التمساح الضخم محاطًا بالشرطة بعد لحظات من إطلاق النار عليه. كانت معدته منتفخة بشكل واضح بسبب وجود بيكهام بالداخل. كما نشرت الشرطة لقطات تظهر لحظة إطلاق النار على التمساح.

وأثار أحد المارة ناقوس الخطر في أيلول من العام الماضي بعد أن رأى الزاحف وجثة بين فكيه. وبعد فترة وجيزة، شاهد العديد من السكان المحليين المشهد المروع، حيث كان التمساح يسحب فريسته بعيدًا، وتمكن البعض من تسجيل المشهد.

كما تمكن المستجيبون للطوارئ، بالتعاون مع لجنة فلوريدا للحفاظ على الأسماك والحياة البرية، من انتشال التمساح من الماء قبل إطلاق النار عليه. ووصف المسؤولون العملية بأنها "عملية قتل بطريقة إنسانية" في أعقاب الهجوم المروع.