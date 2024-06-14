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تلقّت 5 آلاف طلب صداقة لكنها ما زالت عازبة... امرأة تروي قصّتها الغريبة!

منوعات
2024-06-14 | 09:30
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تلقّت 5 آلاف طلب صداقة لكنها ما زالت عازبة... امرأة تروي قصّتها الغريبة!
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تلقّت 5 آلاف طلب صداقة لكنها ما زالت عازبة... امرأة تروي قصّتها الغريبة!

تلقّت 5 آلاف طلب صداقة لكنها ما زالت عازبة... امرأة تروي قصّتها الغريبة!

ما زالت المرأة التي تلقت 5 آلاف طلب صداقة منذ عام عازبة حتى الآن، على الرغم من تلقيها العديد من الطلبات التي وصفتها بـ "الغريبة للغاية".

وأعلنت المرأة التي تُدعى فيرا ديكمانز على تيك توك أنها تريد البدء بتلّقي الطلبات من الرجال بهدف الزواج.

وطلبت فيرا من الراغبين ملء استبيان مفصل عن أنفسهم بما في ذلك مكان سكنهم، أو إذا كانون يمتلكون سيارة أم لا.

وقالت فيرا المقيمة في لندن والتي لم تكن على علاقة طويلة الأمد مطلقًا: "تلقيت حوالي 5 آلاف طلب صداقة وأعجبت بثلاثة رجال فقط لكني ما زلت عازبة حالياً".

وتابعت: "ما زلت أعتبر هذه التجربة ناجحة على الرغم من نتائجها المخيبة للآمال لكنني تمكنت من تحديد الرجال المناسبين وفقاً للمعايير التي وضعتها".

وكشفت فيرا أن أحد الرجال طلب إرسال عينة من دمه لها، وطلب عينة من دمها بالمقابل وهو ما تجاهلته، مضيفةً: "راسلني أيضاَ شخصاً مشهوراً لكنني لا أستطيع الكشف عن اسمه".

ولفتت فيرا إلى أنها قامت بتعليق بحثها في الوقت الحالي لكنها أبقت خياراتها مفتوحة، مضيفةً: "أنا صعبة الإرضاء للغاية وأحتاج إلى رجل مثالي".

وتابعت: "يجب أن أتنازل عن احتياجاتي وأفضل أن أبقى عازبة حتى أجد الرجل الذي من المفترض أن أكون معه"، مؤكدةً أنها "لن تقوم بهذه العملية مرّة أخرى عبر الإنترنت".

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