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"الدب الأسود الأكثر بؤسًا في العالم"... يطعمونه الجزر لأن اللحم باهظ الثمن؟! (فيديو)
منوعات
2024-06-14 | 10:39
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"الدب الأسود الأكثر بؤسًا في العالم"... يطعمونه الجزر لأن اللحم باهظ الثمن؟! (فيديو)
يُظهر مقطع فيديو مفجعًا "الدب الأكثر حزنًا في العالم" والذي يُزعم أنه يتغذى على الجزر لأن اللحوم باهظة الثمن.
وتُظهر اللقطات الدب الأسود النحيل بشكل صادم في حظيرته الخرسانية في حديقة حيوانات منطقة جيولونغتان ذات المناظر الطبيعية الخلابة في بانتشو، بمقاطعة قويتشو جنوب غرب الصين.
وشارك أحد الزائرين المذعورين مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يبدو الدب بائسا لأنه بالكاد يستطيع التحرك على ساقيه النحيفتين للغاية وكان له خصر غير مرئي تقريبا، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وادعى الزائر أنهم تحدثوا إلى حارس الحديقة وقيل لهم إن قلة السياح جعلت المالك بالكاد قادرًا على تحمل تكاليف إطعام الحيوانات. "الدب الأسود الأكثر بؤسًا في العالم." قالوا: إنه رقيق جدًا لدرجة أنه يبدو مشوها".
وأضاف: "قال حارس الحديقة إن أموال المالك قد نفدت، ولم يعد هناك زوار، لذا تحولوا من إطعام الحيوانات العلف إلى إطعامها الجزر والخضروات كل يوم."
وانتقد المعلقون على الإنترنت حديقة الحيوان، حيث قال المستخدمون: "إن الحيوانات في حديقة حيوان بانتشو تتعرض للإيذاء حقًا". وكتب آخر: "الدب جائع كالكلب"، وأضاف ثالث: "أرجعوا الحيوانات إلى الطبيعة".
وسارع مركز تطوير التصنيع السياحي في بانتشو إلى الرد على الادعاءات وتفقد حديقة الحيوان.
وقال إن الدب تم إطعامه الخضار وخبز الذرة المطهو على البخار منذ أن كان صغيراً واعتاد على النظام الغذائي.
الآن، بعد أن تجاوز عمره 10 سنوات، فقد كبر وأصبح يأكل أقل بكثير بسبب عمره.
وتم تأكيد البيان من قبل مكتب الموارد الطبيعية في بانتشو، الذي نظر أيضًا في الحادث ووعد بمواصلة مراقبة الدب بالتعاون مع الإدارات الأخرى.
وزعم المكتب أن دبًا أسود آخر يعيش في حديقة الحيوان في حالة طبيعية وصحية، على الرغم من أنه من المفهوم أنه وصل مؤخرًا.
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