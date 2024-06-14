الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
32
o
الجنوب
30
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
31
o
متن
31
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
المسرح
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
32
o
الجنوب
30
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
31
o
متن
31
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
اكتشاف مذهل... العثور على حجر قديم من الحضارة "المفقودة" يعود إلى 600 عام قبل الميلاد! (صورة)
منوعات
2024-06-14 | 11:50
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
اكتشاف مذهل... العثور على حجر قديم من الحضارة "المفقودة" يعود إلى 600 عام قبل الميلاد! (صورة)
اكتشاف مذهل... العثور على حجر قديم من الحضارة "المفقودة" يعود إلى 600 عام قبل الميلاد! (صورة)
اكتشف علماء الآثار في اسبانيا مؤخراً لوحًا صخريًا قديمًا عليه أبجدية منقوشة تسبق حجر رشيد بحوالي 400 عام.
ويرتبط هذا الإكتشاف، بحسب ما يعتقد العلماء، بحضارة تارتيسوس القديمة ذات الأصل الإسباني، وهو الدليل الثالث فقط على وجود أبجدية بين الناس، وفقًا لفوكس نيوز.
وتم اكتشاف الصخرة في موقع أثري كاساس ديل تورونويلو بمقاطعة بطليوس، ويعتقد أنه تم نحتها في وقت مبكر من عام 600 قبل الميلاد.
وحدد مجلس البحوث الوطني الإسباني "ما يبدو أنه سلسلة من 21 علامة مرسومة في إطار اللوح الذي تم العثور عليه أيضًا على أشكال المحاربين".
وقال الباحث في جامعة برشلونة جوان فيرير إي جاني إن "السكتات الدماغية الأخرى المتوافقة مع علامات تسلسل معروفة شوهدت أيضًا".
وأضاف: "تحتوي هذه الأبجدية على 27 علامة، وهي الوحيدة الكاملة التي نعرفها حتى الآن".
وقال جوان: "كان من الممكن أن تكون هناك 6 علامات على الأقل لكنها ضاعت في المنطقة المنقسمة من القطعة".
وتابع: " قد تكون هناك إمكانية للكشف عن المزيد من أجزاء اللغة القديمة داخل القطعة المفقودة".
المصدر
آخر الأخبار
منوعات
مذهل...
العثور
الحضارة
"المفقودة"
الميلاد!
(صورة)
التالي
"إذا كنتم تقرأون رسالتي فهذا يعني أنني مت"... بعد وفاتها: رسالة مؤثرة من معلمة لمتابعيها وهذا ما جاء فيها!
طلقته زوجته بعد 20 سنة من الزواج فقرر أن يقاضي شركة آبل... إليكم القصة الغريبة!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2024-06-08
اكتشاف غرفة مطلية بلون نادر تعود لمدينة "بومبي" الرومانية القديمة (فيديو)
منوعات
2024-06-08
اكتشاف غرفة مطلية بلون نادر تعود لمدينة "بومبي" الرومانية القديمة (فيديو)
0
منوعات
2024-04-06
فتحت درج ملابسها الداخلية وعثرت على "العائلة" بداخله... كلابها الهائجة أدت الى الاكتشاف الصادم! (صورة)
منوعات
2024-04-06
فتحت درج ملابسها الداخلية وعثرت على "العائلة" بداخله... كلابها الهائجة أدت الى الاكتشاف الصادم! (صورة)
0
علوم وتكنولوجيا
2024-03-30
اكتشاف "مذهل" يثير موجة من الانتقادات... ما علاقة كوكب المريخ؟
علوم وتكنولوجيا
2024-03-30
اكتشاف "مذهل" يثير موجة من الانتقادات... ما علاقة كوكب المريخ؟
0
آخر الأخبار
14:55
ادغار طرابلسي لـ "جدل": براءة الذمة اساسية وعلى المدارس تقديمها ولا يجوز رفضها
آخر الأخبار
14:55
ادغار طرابلسي لـ "جدل": براءة الذمة اساسية وعلى المدارس تقديمها ولا يجوز رفضها
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
13:53
زائرة غريبة طرقت باب سيدة متزوجة منذ 11 سنة وما حصل بعدها كارثي... "هل يجب أن نعرف أطفالنا على بعضهم؟"
منوعات
13:53
زائرة غريبة طرقت باب سيدة متزوجة منذ 11 سنة وما حصل بعدها كارثي... "هل يجب أن نعرف أطفالنا على بعضهم؟"
0
منوعات
13:47
الظهور الأول لكيت ميدلتون منذ إعلانها عن إصابتها بالسرطان... هذا ما كشفته عن حالتها الصحية! (صورة)
منوعات
13:47
الظهور الأول لكيت ميدلتون منذ إعلانها عن إصابتها بالسرطان... هذا ما كشفته عن حالتها الصحية! (صورة)
0
منوعات
12:40
اعتقدت أنها مصابة بالإنفلونزا... لكن ما اكتشفته لاحقاً غيّر حياتها!
منوعات
12:40
اعتقدت أنها مصابة بالإنفلونزا... لكن ما اكتشفته لاحقاً غيّر حياتها!
0
منوعات
10:39
"الدب الأسود الأكثر بؤسًا في العالم"... يطعمونه الجزر لأن اللحم باهظ الثمن؟! (فيديو)
منوعات
10:39
"الدب الأسود الأكثر بؤسًا في العالم"... يطعمونه الجزر لأن اللحم باهظ الثمن؟! (فيديو)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2024-06-12
خطأ "ساذج" دمّر علاقتها بصديقاتها وتسبّب بطردها من المجموعة... إليكم ما حصل مع هذه الشابة!
منوعات
2024-06-12
خطأ "ساذج" دمّر علاقتها بصديقاتها وتسبّب بطردها من المجموعة... إليكم ما حصل مع هذه الشابة!
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-06-08
ما بعد عملية النصيرات... غانتس يرجىء مؤتمره الصحافيّ ونتنياهو يبني عليها لتحقيق مكاسب
تقارير نشرة الاخبار
2024-06-08
ما بعد عملية النصيرات... غانتس يرجىء مؤتمره الصحافيّ ونتنياهو يبني عليها لتحقيق مكاسب
0
أخبار دولية
13:04
أوستن يدعو اسرائيل الى بذل ما في وسعها لتقليل عدد الضحايا المدنيين الفلسطينيين
أخبار دولية
13:04
أوستن يدعو اسرائيل الى بذل ما في وسعها لتقليل عدد الضحايا المدنيين الفلسطينيين
0
منوعات
2024-05-26
اعتقد الأطباء أن بشرتها جافة فقط... لكن ما اكتشفته هذه المرأة لاحقاً غيّر حياتها!
منوعات
2024-05-26
اعتقد الأطباء أن بشرتها جافة فقط... لكن ما اكتشفته هذه المرأة لاحقاً غيّر حياتها!
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
هذا ما جرى في ايطاليا اليوم بين قادة مجموعة السبع
تقارير نشرة الاخبار
13:38
هذا ما جرى في ايطاليا اليوم بين قادة مجموعة السبع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
"كسوة الكعبة" في مكة المكرّمة أغلى ثوب في العالم
تقارير نشرة الاخبار
13:37
"كسوة الكعبة" في مكة المكرّمة أغلى ثوب في العالم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
هبة أدوية ضخمة من الإمارات لقوى الأمن الداخلي
تقارير نشرة الاخبار
13:35
هبة أدوية ضخمة من الإمارات لقوى الأمن الداخلي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
طائرة Airbus جديدة تنضم إلى الأسطول اللبناني
تقارير نشرة الاخبار
13:33
طائرة Airbus جديدة تنضم إلى الأسطول اللبناني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
ارقام وحقائق عن بطولة امم أوروبا لكرة القدم قبل افتتاح المنافسات
تقارير نشرة الاخبار
13:26
ارقام وحقائق عن بطولة امم أوروبا لكرة القدم قبل افتتاح المنافسات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
أهالي قطاع غزة يموتون عطشاً
تقارير نشرة الاخبار
13:21
أهالي قطاع غزة يموتون عطشاً
0
تقارير نشرة الاخبار
13:16
إسرائيل تقترب من الانتهاء من رفح وعينها على جنوب لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:16
إسرائيل تقترب من الانتهاء من رفح وعينها على جنوب لبنان
0
أخبار لبنان
13:14
على الجبهة الجنوبية... اندلاع حرائق بين رميش وعيتا الشعب وفي شبعا جراء القصف الاسرائيلي
أخبار لبنان
13:14
على الجبهة الجنوبية... اندلاع حرائق بين رميش وعيتا الشعب وفي شبعا جراء القصف الاسرائيلي
0
أخبار دولية
13:04
أوستن يدعو اسرائيل الى بذل ما في وسعها لتقليل عدد الضحايا المدنيين الفلسطينيين
أخبار دولية
13:04
أوستن يدعو اسرائيل الى بذل ما في وسعها لتقليل عدد الضحايا المدنيين الفلسطينيين
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
15:32
العالم الهولندي يضرب من جديد: زلزال قوي مرتقب في هذا التاريخ يهدد 3 دول... لبنان واحد منها؟!
منوعات
15:32
العالم الهولندي يضرب من جديد: زلزال قوي مرتقب في هذا التاريخ يهدد 3 دول... لبنان واحد منها؟!
2
خبر عاجل
11:02
توقيف مرتكب جريمة قتل أحد عسكريي الجيش
خبر عاجل
11:02
توقيف مرتكب جريمة قتل أحد عسكريي الجيش
3
اقتصاد
02:06
انخفاض في أسعار المحروقات...
اقتصاد
02:06
انخفاض في أسعار المحروقات...
4
خبر عاجل
03:44
التحكم المروري: حادث مروري على جسر الدورة باتجاه نهر الموت بين ٣ مركبات تسبب بازدحام مروري في المحلة
خبر عاجل
03:44
التحكم المروري: حادث مروري على جسر الدورة باتجاه نهر الموت بين ٣ مركبات تسبب بازدحام مروري في المحلة
5
خبر عاجل
05:36
التحكم المروري: إنقلاب شاحنة على أوتوستراد البربارة باتجاه بيروت تسبب بازدحام مروري في المحلة
خبر عاجل
05:36
التحكم المروري: إنقلاب شاحنة على أوتوستراد البربارة باتجاه بيروت تسبب بازدحام مروري في المحلة
6
آخر الأخبار
10:50
مخابرات الجيش تطوّق الشخص الذي قتل عنصرا من الجيش في محيط مرفأ بيروت في مبنى في سن الفيل
آخر الأخبار
10:50
مخابرات الجيش تطوّق الشخص الذي قتل عنصرا من الجيش في محيط مرفأ بيروت في مبنى في سن الفيل
7
أمن وقضاء
05:25
العثور على أحد العسكريين مقتولًا عند نقطة حراسة في محيط مرفأ بيروت
أمن وقضاء
05:25
العثور على أحد العسكريين مقتولًا عند نقطة حراسة في محيط مرفأ بيروت
8
فنّ
05:46
كشفت عن بطنها ورقصت... مايا نعمة تردّ على منتقدي حفلها في بيروت
فنّ
05:46
كشفت عن بطنها ورقصت... مايا نعمة تردّ على منتقدي حفلها في بيروت
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More