اكتشاف مذهل... العثور على حجر قديم من الحضارة "المفقودة" يعود إلى 600 عام قبل الميلاد! (صورة)

اكتشف علماء الآثار في اسبانيا مؤخراً لوحًا صخريًا قديمًا عليه أبجدية منقوشة تسبق حجر رشيد بحوالي 400 عام.ويرتبط هذا الإكتشاف، بحسب ما يعتقد العلماء، بحضارة تارتيسوس القديمة ذات الأصل الإسباني، وهو الدليل الثالث فقط على وجود أبجدية بين الناس، وفقًا لفوكس نيوز.وتم اكتشاف الصخرة في موقع أثري كاساس ديل تورونويلو بمقاطعة بطليوس، ويعتقد أنه تم نحتها في وقت مبكر من عام 600 قبل الميلاد.وحدد مجلس البحوث الوطني الإسباني "ما يبدو أنه سلسلة من 21 علامة مرسومة في إطار اللوح الذي تم العثور عليه أيضًا على أشكال المحاربين".وقال الباحث في جامعة برشلونة جوان فيرير إي جاني إن "السكتات الدماغية الأخرى المتوافقة مع علامات تسلسل معروفة شوهدت أيضًا".وأضاف: "تحتوي هذه الأبجدية على 27 علامة، وهي الوحيدة الكاملة التي نعرفها حتى الآن".وقال جوان: "كان من الممكن أن تكون هناك 6 علامات على الأقل لكنها ضاعت في المنطقة المنقسمة من القطعة".وتابع: " قد تكون هناك إمكانية للكشف عن المزيد من أجزاء اللغة القديمة داخل القطعة المفقودة".