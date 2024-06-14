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زائرة غريبة طرقت باب سيدة متزوجة منذ 11 سنة وما حصل بعدها كارثي... "هل يجب أن نعرف أطفالنا على بعضهم؟"

منوعات
2024-06-14 | 13:53
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زائرة غريبة طرقت باب سيدة متزوجة منذ 11 سنة وما حصل بعدها كارثي... &quot;هل يجب أن نعرف أطفالنا على بعضهم؟&quot;
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زائرة غريبة طرقت باب سيدة متزوجة منذ 11 سنة وما حصل بعدها كارثي... "هل يجب أن نعرف أطفالنا على بعضهم؟"

أصيبت امرأة بالحزن الشديد بعد أن اكتشفت أن زوجها يعيش حياة مزدوجة سرية ولديه عائلة ثانية. وكانت الفتاة البالغة من العمر 32 عامًا مع زوجها منذ أكثر من 11 عامًا ولديها فتاتان توأم تبلغان من العمر ثماني سنوات.

لقد كانت تتوهم أنهما كانا "ثنائيا سعيدًا" - إلى أن ظهرت "المرأة الأخرى" لزوجها عند باب منزلها حاملة الأخبار المدمرة. وكتبت على موقع Reddit: "لقد اكتشفت للتو أن زوجي البالغ من العمر 36 عامًا لديه عائلة سرية كاملة، وفق ما نقل موقع ميرور.

"يعمل جوناس في أحد احدى الشركات، وطبيعة عمله تملي عليه أن يمضي ثلاثة أشهر في الخارج وثلاثة أشهر في المنزل. وخلال فترة غيابه نتبادل الزيارات. إنه أمر غير مريح لكنه يكسب أموالًا جيدة حقًا - جيدة جدًا لدرجة أنني لا أحتاج للعمل إذا لم أكن أرغب في ذلك"، بحسب ما روت.

وتابعت: "خلال كل تلك السنوات، لم أشك مطلقًا في خيانته. لقد كان دائمًا "صادقًا للغاية" معي وكان يخبرني عن انجذابه لأشخاص آخرين في حال شعر بذلك". ولكن في أحد عطلات نهاية الأسبوع عندما كان جوناس بعيدًا في رحلة عمل، طرق شخص غريب بابها وقدمت الزائرة نفسها على أنها شيري.

وأضافت: "عندما سألتها عن الأمر انهارت بالبكاء. استقبلتها وبعد أن هدأتها بدأت تروي لي هذه القصة عن جوناس. يبدو أنها وجوناس كانا معًا منذ أكثر من ست سنوات ولديهما صبي عمره 3 سنوات".

وقالت: "لقد تم خداعنا لأنه يبقي حياته هناك منفصلة تمامًا عن حياتنا هنا. لديه مجموعتان مختلفتان من حسابات وسائل التواصل الاجتماعي. وبما أن والديه توفيا للأسف في حادث سيارة قبل 15 عامًا، لم يكن مضطرًا إلى تقديمنا لهما".

"في البداية كنت غاضبة وصرخت في وجهها حتى هدأت لأنها كانت مجرد ضحية". وعلمت أن Cherry اكتشفت سر جوناس بعد أن علمت أنه أمضى بعض الوقت في شقة "غير معروفة" عند مراجعة بياناتهما المصرفية.

وقالت: "يبدو أن شيري اكتشفت أن زوجي (زوجنا) لديه شقة دفعت ثمنها الشركة (حيث سيأخذني إذا قمت بزيارته). لقد بحثت عن مفاتيحه وذهبت للتطفل. وهناك اكتشفت أمرنا وقررت أنها تريد أن تخبرني بالحقيقة بعد التفكير في الأمر لأكثر من ثلاثة أشهر."

"لقد بكينا معًا. ملعون جوناس وهي الآن تنام على أريكتي." وأضافت طلباً للنصيحة: "إنها ليست متزوجة قانونياً من جوناس لأنه أقنعها بعبارة "أنا لا أؤمن بالزواج". الزوجة الشرعية الوحيدة لديه هي أنا. أعلم أنني يجب أن أطلقه... أحتاج إلى بعض النصائح الإضافية... هل يجب أن أبقى على اتصال مع شيري وهل يجب أن نعرف أطفالنا على بعضهم البعض؟"

وبينما حثها معظم المستخدمين على التحدث إلى محام قبل القيام بأي شيء، أعرب آخرون عن تعاطفهم مع المرأتين العالقتين في هذه الفوضى. 

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