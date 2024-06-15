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بعدما حذر من وفاة الرئيس الإيراني... منجم هندي يتوقع نشوب الحرب العالمية الثالثة في هذا التاريخ!

منوعات
2024-06-15 | 06:43
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بعدما حذر من وفاة الرئيس الإيراني... منجم هندي يتوقع نشوب الحرب العالمية الثالثة في هذا التاريخ!
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بعدما حذر من وفاة الرئيس الإيراني... منجم هندي يتوقع نشوب الحرب العالمية الثالثة في هذا التاريخ!

توقع منجم هندي يُلقب بـ "نوستراداموس الجديد"، أن تبدأ الحرب العالمية الثالثة بعد أيام قليلة.

وقال كوشال كومار لصحيفة ديلي ستار: "الثلاثاء 18 حزيران 2024، سنشهد أقوى محفز كوكبي لإشعال الحرب العالمية الثالثة"، مؤكدًا توقعاته السابقة في أيار بعد وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في حادث تحطم طائرة هليكوبتر.

في يوم الخميس، أشار كومار إلى سلسلة من الأحداث الحالية المزعجة لتبرير ادعائه. أولا، أشار إلى الهجوم الإرهابي الأخير الذي استهدف وقتل تسعة حجاج هندوس في جبال الهيمالايا وأدى إلى إصابة 33 آخرين. ثانيا، ذكر إطلاق نار على المنطقة منزوعة السلاح بين كوريا الشمالية والجنوبية عندما عبرت قوات من الشمال إلى المنطقة منزوعة السلاح يوم الأحد.

ثالثا، أشار كومار إلى تصاعد الصراع في إسرائيل بعد أن أطلقت قوات حزب الله في لبنان صواريخ ردًا على مقتل أحد قادتها. كما ذكر أن روسيا أرسلت سفنا حربية، بما في ذلك غواصة نووية، إلى هافانا في مناورة تذكر بأزمة الصواريخ الكوبية.

وكتب كومار: "شاهدوا سيناريو الحرب المتطور في النقاط الساخنة في جميع أنحاء العالم مع مرور الأيام". وأضاف أن يوم 29 حزيران قد يكون أيضًا "يوم القيامة".

حتى إذا لم تنشب الحرب العالمية الثالثة في غضون أيام، فإن المسؤولون يحذرون من أن "التهديد حقيقي". 
 

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